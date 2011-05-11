به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت: هدف از تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور توسعه همکاری ها در زمینه‌های مختلف است.

زیباری خاطر نشان کرد: امیدواریم در اسرع وقت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق تشکیل شود و در این زمینه مذاکرات خوبی با آقای صالحی داشته ایم.

وزیر امور خارجه عراق همچنین از برنامه سفر خود به جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش مهر ، صالحی صبح امروز برای دیدار با مقامات عراقی به بغداد سفر کرده است .