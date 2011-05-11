  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

گزارش خبرنگار اعزامی-4؛

کمیسیون عالی اقتصادی ایران و عراق تشکیل می‌شود

کمیسیون عالی اقتصادی ایران و عراق تشکیل می‌شود

کمیسیون عالی همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق به ریاست نخست وزیر عراق و معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران به زودی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت: هدف از تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور توسعه همکاری ها در زمینه‌های مختلف است.

زیباری خاطر نشان کرد: امیدواریم در اسرع وقت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق تشکیل شود و در این زمینه مذاکرات خوبی با آقای صالحی داشته ایم.

وزیر امور خارجه عراق همچنین از برنامه سفر خود به جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش مهر ، صالحی صبح امروز برای دیدار با مقامات عراقی به بغداد سفر کرده است .

کد مطلب 1309576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها