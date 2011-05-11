نصب اسکوربرد و 5 هزار صندلی برای ورزشگاه تختی انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی مسئولان تربیت بدنی و مدیران باشگاه ملوان منطقه آزاد انزلی، پیش از حضور نمایندگان AFC در بندرانزلی در روز سی و یکم اردیبهشت‌ماه، امکانات سخت افزاری ورزشگاه تختی انزلی رفع نقض و تکمیل می‌شود.

در این زمینه اقدامات لازم برای نصب 5 هزار صندلی، برطرف کردن مشکلات رختکن تیم‌ها، اتاق داوران، اتاق دوپینگ و خصوصا تاسیس جایگاه مناسبی برای خبرنگاران انجام شده است، همچنین پیش از ورود نمایندگان AFC به بندرانزلی قرار است اسکوربرد این ورزشگاه نصب شود.

با توجه به اینکه سال گذشته ناظران AFC به زمین چمن، اسکوربرد، رختکن و جایکاه خبرنگاران این ورزشگاه ایراد گرفته بودند، با رفع این مشکلات مسئولان باشگاه ملوان منطقه آزاد انزلی امیدوارند بتوانند نظر مثبت ناظران AFC را جلب کنند.

همچنین امروز بهمنی رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان منطقه آزاد انزلی مبلغ 500 هزار تومان به هر یک از اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال ملوان به خاطر پیروزی برابر پاس همدان اهدا کردند.