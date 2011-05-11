به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "من ، آلکس کراس" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته جیمز پترسن که راب کوهن آن را کارگردانی خواهد کرد. کری ویلیامسن و مارک ماس فیلمنامه این فیلم را نوشته اند و تایلر پری کمدین آمریکایی نقش اصلی فیلم را بازی میکند.
اد برنز و متیو فاکس هم از جمله دیگر بازیگران فیلم هستند. فیلمبرداری فیلم اواخر ماه اوت ( شهریور) آغاز میشود و قرار است فیلم اواخر سال 2012 یا اوائل 2013 روی پرده برود. ژان رنو در ماههای اخیر بازی در فیلم های "زره پوشیده" ، "استراحت زوجها" و "پلنگ صورتی 2" را به پایان رسانده است.
همچنین فیلم "مارگارت" به کارگردانی کنت لانرگان که رنو در سال 2005 در آن به ایفای نقش پرداخت در جدول اکران سال آینده قرار گرفته است. این پروژه پس از پایان فیلمبرداری مدتها به دست فراموشی سپرده شد و اکنون قرار است مارتین اسکورسیزی آن را تدوین کند.
ژان رنو بازیگر فرانسوی سینما به جمع بازیگران فیلم سینمایی "من، آلکس کراس" پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "من ، آلکس کراس" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته جیمز پترسن که راب کوهن آن را کارگردانی خواهد کرد. کری ویلیامسن و مارک ماس فیلمنامه این فیلم را نوشته اند و تایلر پری کمدین آمریکایی نقش اصلی فیلم را بازی میکند.
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