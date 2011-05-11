دیدار استاندار تهران با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن ظهر چهارشنبه با حضور در جمع کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نمازخانه این سازمان، با تقدیر از عملکرد تمامی کارکنان و مدیران این سازمان گفت: تلاش و اهتمام کارکنان جهاد کشاورزی استان از دید استاندار و مسئولان کشور پوشیده نیست.

رئیس شورای اداری استان تهران افزود: حساسیت فعالیت و کار تخصصی کارکنان سازمان برای تحول در حیاتی ترین بخش اقتصاد کشور، ستودنی است.

وی با ذکر این نکته که کار بزرگی در بخش کشاورزی استان در سال جاری در پیش رو قرار دارد، خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار اقدامات بزرگی در استان داشت، بدون آنکه توجه ویژه ای به نیروی انسانی داشت.