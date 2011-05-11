توسعه شورای همکاری خلیج فارس با دستور آمریکا/ شورایی در خدمت اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت با اشاره به پیوستن اردن و مغرب به شورای همکاری خلیج فارس آورده است: پیوستن این دو کشور به شورای مذکور نشانه این است که آمریکایی ها می خواهند همه کشورهای همپیمان خود را حول یک محور جمع کنند.

پایگاه مذکور افزود: شورای همکاری خلیج فارس بهترین سازمان منطقه ای است که به راهبردهای آمریکا و اسرائیل در جهان عرب و حوزه خلیج فارس کمک شایانی می کند. موافقت با پیوستن اردن و مغرب نشان دهنده این موضوع است که آمریکا قصد دارد این شورا را برای استفاده امنیتی، نظامی و اطلاعاتی خود توسعه دهد.

این پایگاه نوشت : رژیم یمن سالهاست که به دنبال پپوستن به این شوراست و هنوز موفق نشده است که نشان می دهد تصمیم کاملا آمریکایی است، زیرا مغرب تاکنون یکبار هم درخواست عضویت نکرده بود و پس از دستورات آمریکایی ها آنها خواستار پیوستن به این شورا شدند.

پایگاه مذکور می افزاید: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در پشت پرده توسعه شورای همکاری خلیج فارس است تا پس از پیوستن اردن و مغرب کشورهای دیگری را هم به آن ملحق کند.

این پایگاه اهداف آمریکا را از توسعه این شورا این گونه تشریح کرده است : آمریکا نخست می خواهد که زیانهای امنیتی، نظامی و سیاسی وارده به منافع آمریکا ناشی از سرنگونی رژیمهای "حسنی مبارک" در مصر و "زین العابدین بن علی" را در تونس جبران کند.

دیگر اینکه جبهه سیاسی، امنیتی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران که همواره اسرائیل و آمریکا را به چالش کشانده است به وجود آورند.

پایگاه فوق ذکر می کند: اولین نتیجه ای که از پیوستن اردن و مغرب به شورای همکاری خلیج فارس به دست می آید اعزام نیروهایی از این دو کشور به منطقه برای مشارکت در سرکوب مردم بحرین است، مشابه اقدامی که نیروهای عربستانی و اماراتی انجام دادند .