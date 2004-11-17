افتتاح اداره پزشكي قانوني در شهرهاي جعفرآباد و انگوت

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور دكتر محمديان در مراسم افتتاح اين مركز گفت: تا اواسط سال 1382 تعداد ادارات موجود در سطح استان 8 مركز بود كه با پيگيري هاي انجام شده مجوز تاسيس 7 مركز از ستاد سازمان پزشكي قانوني اخذ شد و تاكنون ادارات پزشكي قانوني اصلاندوز، انگوت و جعفرآباد افتتاح گرديده اند كه مجموعا تا آخر امسال با افتتاح 4 مركز ديگر تعداد مراكز به 15 مركز افزاش خواهد يافت.

بنابراين گزارش در ادامه مراسم روساي دادگستري و بخشدارو شوار شهر انگوت و جعفر آباد فعاليت پزشكي قانوني را در ارتباط گسترده با ابعاد مختلف زندگي روزمره مردم بسيار مهم دانستند.

لازم به ذكر است دكتر اميني به عنوان رييس پزشك قانوني شهر انگوت و دكتر تيموري به عنوان رييس پزشك قانوني شهر جعفر آباد منصوب شدند.