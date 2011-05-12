خلا وجود رمانهای معرفتی مشهود است/ رمانهای مذهبی گیرا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رمان "تلاوت" نوشته قادر طهماسبی، ظهر روز چهارشنبه 21 اردیبهشت با حضور نویسنده کتاب در غرفه انتشارات سوره مهر برگزار شد.

طهماسبی در این برنامه گفت: من یک شاعر و غزلسرا هستم. پیش از این هم گفته ام که هر اثری تولید کنم، از فضای غزل جدا نخواهم شد. وقتی که رمان های چند دهه اخیر مانند نوشته های آل احمد، هدایت یا دیگر نویسندگان حرفه ای را خواندم، دیدم به شدت از ریشه هایمان دور شده ایم. ادبیات داستانی کهن ما به صورت منظوم و شعر بوده است. اما همان طور که مشهود است طی دهه های اخیر، ادبیات داستانی مان بیشتر به سمت موضوعات اجتماعی به همان شکلی که در مغرب زمین دیده می شود، متمایل شده است.

وی گفت: من در نوشتن این رمان رویکردی معرفتی داشتم که احساس می کنم جای آن در ادبیات معاصر ما خالی است. اگر بشود رمانی را در 4 سطر خلاصه کرد، یعنی آن رمان کم و کاستی دارد. جای رمان های معرفتی امروز در ادبیات ما خالی است و متاسفانه رمان های مذهبی مان هم گیرا و قوی نیستند و خیلی عریان و بی واسطه مسائل را بیان می کنند. وقتی لایه بیرونی رمان های امروز را برداریم دیگر با لایه یا لایه های درونی روبرو نخواهیم بود.

این نویسنده افزود: ما مدعی یک ایدئولوژی در دنیا هستیم. دو دهه از جنگ تحمیلی می گذرد اما چند رمان موفق در زمینه دفاع مقدس نوشته ایم؟ در زمینه معرفت شناسی هم اثر خوب و با کیفیت کم داریم. در حالی که هر روز کتاب هایی درباره عرفان های من درآوردی که به هیچ مکتبی پایبند نیستند در حال افزایش است و با استقبال مردم روبرو می شوند. این مسائل نشان دهنده یک خلا بزرگ است.

طهماسبی در ادامه گفت: رمان تلاوت را در حقیقت می توان نوعی سیر و سلوک هنری دانست که عاری از داستان نیست. چون ماجرا و وقایق از دید چندین نفر دیده می شوند، نام این اثر را تلاوت گذاشتم. در حقیقت واقعه از چند منظر تلاوت می شود. این رمان 14 پیکره و اپیزود دارد که همگی یک پیکره را تشکیل می دهند. زبان رمان را هم شاعرانه انتخاب کردم . خیال انگیزی هم در آن دیده می شود ولی این خیال انگیزی از جنس شعر نیست.

وی افزود: برای هر فرد بهشت و میوه ممنوعه ای وجود دارد. هر انسانی در وجودش یک بهشت دارد. به نظرم این رمان قرائتی تازه از عشق است. نکته دیگر این که من هم از منتقدین اثرم هستم و معتقدم می توانستم بهتر از اثری که در حال حاضر وجود دارد، بنویسم. اما معتقدم که این کتاب مدخلی برای حرکت و نگارشی تازه است. موضوعی که برایم مهم است تاثیری است که کتاب بر مخاطب می گذارد. چون خواسته ام این بوده که رمان حالت خنثی نداشته باشد.

طهماسبی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره پیش بینی اش از بازخوردهایی که در ارتباط با این کتاب رخ می دهد، گفت: تعدادی از دوستانم رمان را خواندند و تعریفشان از آن من را تشویق کرد تا آن را به چاپ برسانم. به اقرار اطرافیانم کتاب زبان شاعرانه تازه ای دارد که در نوع خودش تازگی دارد و از نظر محتوایی هم از زبان و حالت شعری جدا نیست. اما برای بازخوردهای گسترده تر باید صبر کنیم تا زمان بیشتری از چاپ آن بگذرد.

این شاعر در پایان با تاکید بر استفاده از خلاقیت در تولید ادبی گفت: همان طور که به خلاقیت در شعر باور دارم، به خلاقیت در رمان نویسی هم اعتقاد دارم. من همه اصول داستان نویسی را می دانم اما اگر بخواهم با اتکا به همین اصول بنویسم و از خلاقیت بهره نگیرم، دیگر نیازی به تولید اثر نخواهد بود چون نوشته های من هم مانند دیگر نویسنده ها خواهد شد.