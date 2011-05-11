دیدار صمیمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با نمایندگان استانی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی عصر چهارشنبه در نشستی صمیمی ضمن شنیدن مسائل نمایندگان استانی مهر برای حل مشکلات آنها در استانها قول پیگیری و مساعدت داد.

در این نشست نمایندگان مهر ضمن معرفی خود سابقه کاری، رشته تحصیلی و بخشی از مشکلات خود را مطرح کردند.

مدیرعامل مهر، مدیرکل اخبار استانها، مدیران مناطق، سرپرستان نمایندگی مهر در 31 استان کشور و تعدادی از خبرنگاران در این نشست صمیمی حضور داشتند.

ششمین نشست استانی مهر از صبح سه شنبه در تهران آغاز شده و شامگاه امروز به کار خود پایان خواهد داد.