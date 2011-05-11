درصد خطا در بیهوشی قلب بسیار پائین است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجتبی منصوری بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین کنگره بینالمللی انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران در اصفهان افزود: شیوع بیماریهای قلبی و عروقی امروزه برای جامعه پزشکی تاسف بار شده است اما رشته جراحی بیهوشی قلب هم در حال رشد وارتقا است.
وی در ادامه سخنان خود به تشریح ابعاد این همایش پرداخت اظهار داشت: این همایش به منظور ارتقا سطح علمی و عملی متخصصین بیهوشی و جراحان قلب برگزار شد که در محورهایی از قبیل بیهوشی قلب بالغین، بیهوشی قلب، نواقص مادرزادی قلب، مراقبتهای ویژهاعمال جراحی قلب و عروق، پیشگیری از عوارض اعمال جراحی قلب و عروق و عوارض کلیوی، مغزی اعمال جراحی قلب طی چهار روز برگزار شد.
منصوری افزود: تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانههمایش 200 مقاله به صورت آنلاین بوده که از این تعداد 120 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی ارایه شده است.
این عضو انجمن بیهوشی قلب اصفهان افزود: طی برگزاری این کنگره در چهارروز متوالی، سه پانل علمی با حضور استادان با تجربه بیهوشی قلب، بیهوشی قلب اطفال و متخصصین قلب نیز برگزار میشود.
به گزارش مهر، در نخستین کنگره بینالمللی انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران از پذیرش مقالات و حضور اعضای انجمن بیهوشی انگلیس، امریکا و کانادا به این انجمن ممانعت شد.
دبیر اجرایی نخستین کنگره بینالمللی انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران در حالی از حضور اعضایی از جمهور ی چک اسلوواکی، ایتالیا، عربستان ، یک متخصص ایرانی تبار از امریکا و مرکز قلب ملی دانشگاه سنگاپور در این کنگره خبر داد که هیچ یک از این اعضا در مراسم افتتاحیه حضور نداشتند .
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