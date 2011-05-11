مرحله اول لیگ دوچرخه سواری کوهستان در رامسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابت‌های لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور در بخش بانوان عصر امروز با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد. در مسابقات امروز و در ماده کراس کانتری بزرگسالان فروغ عباسی از تیم ترافیک تهران به مقام قهرمانی رسید. در همین ماده و در رده سنی جوانان، سعیده سیاحیان از تیم اطلس اصفهان قهرمان شد.

در ماده دانهیل هم فروغ عباسی از تیم ترافیک تهران بر سکوی نخست ایستاد. آوین محمدی از تیم هیئت دوچرخه سواری کردستان هم عنوان اول ماده دانهیل جوانان را بدست آورد.

مسابقات مردان هم با حضور 90 دوچرخه سوار از 19 اردیبهشت‌ماه آغاز و ظهر روز چهارشنبه با معرفی قهرمانان به کار خود پایان داد. در بخش انفرادی این مسابقات، مهدی عباس‌زاده از تیم ترافیک تهران و کامران حکمت منش از تیم هیئت دوچرخه سواری بیجار به ترتیب در مکان اول رده سنی بزرگسالان و جوانان ماده کراس کانتری ایستادند.

محمد علی حسین قلی هم از تیم شهرداری قزوین و محمد رسول قاضی زاده از تیم شهرداری قم هم در ماده دانهیل مقام‌های نخست رده سنی بزرگسالان و جوانان را از آن خود کردند.

در این رقابت‌ها که با شرکت 14 تیم برگزار شد، در مجموع رده بندی تیمی ماده کراس کانتری جوانان تیم بیجار بر صدر جدول تکیه زد. در همین ماده و در رده سنی بزرگسالان، تیم ترافیک تهران مدافع عنوان قهرمانی با کسب بیشترین امتیاز در رده اول قرار گرفت. در ماده دانهیل تیم پارسای تهران در رده سنی جوانان و در همین ماده در بخش بزرگسالان تیم شهرداری قزوین در صدر جدول قرار گرفتند.