آلمان سومین کشور تامین کننده سلاح جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، فروش محصولات شرکتهای تولید سلاح و تجهیزات نظامی آلمان، این کشور را به سومین تامین کننده جنگ افزار در جهان تبدیل کرده است.

بر این اساس شرکتها "کراوس مافای وگمان" و "هکلر و کخ" بیشترین میزان صادرات اسلحه و مهمات را در میان دیگر شرکتهای آلمانی از آن خود کرده و محصولاتشان از اسلحه های سبک گرفته تا خودروهای زرهی، تانک، انواع جنگنده و زیردریایی بخش اعظم بازار تقاضای سلاح جهان را تامین می کنند.

این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از جمله هند اصلی ترین مشتریان سلاحهای آلمانی هستند. در میان کشورهای اروپایی نیز یونان مشتری اصلی این سلاحها است.

در حال حاضر حدود 80 هزار نفر در بخش صنایع نظامی آلمان مشغول به کار هستند. بنا بر اعلام وزارت دفاع آلمان، این کشور قصد دارد تا سال 2015 مجموعا 8 میلیارد یورو از هزینه های خود را از راه صادرات تامین کند.

طبق این گزارش آلمان طی 10 سال گذشته میزان صادرات نظامی خود را دو برابر کرده است. این کشور بین سالهای 2006 تا 2010 یازده درصد نیاز سلاح جهان را تامین کرده، در حالی که سهم آمریکا از بازار جهانی سلاح در این سالها 30 درصد و سهم روسیه 23 درصد بوده است.

گفتنی است واردکنندگان اصلی سلاحهای آلمانی به جز هند و یونان عبارتند از آفریقای جنوبی (11 درصد)، ترکیه (10 درصد)، کره جنوبی (9 درصد) و مالزی (7 درصد).