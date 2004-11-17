داريوش ارجمند و مهتاب نصير پور واقعه كربلا را روايت مي كنند

عليرضا زهادي، كارگردان و تهيه كننده اين مجموعه برنامه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار تلويزيوني " مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت: اين سريال يك برنامه تركيبي خواهد بود كه از نظر ساختار و ارايه مفاهيم به شكلي متفاوت نسبت به ساير آثار تلويزيوني تركيبي ساخته مي شود. در اين برنامه از ريتمي تند و پرتحرك استفاده مي شود و موسيقي پاپ براي اين برنامه ساخته خواهد شد.



وي در ادامه خاطر نشان كرد: از نظر مضمون هم مجموعه برنامه " خورشيد پيدا " برخلاف ساير آثار تلويزيوني كه به روايت داستان قيام سيد الشهدا و سپس شرح شهادت و ياران ايشان در كربلا مي پردازد، نگاه اين برنامه به موضوعهايي همانند عشق، سيروسلوك، جاودانگي و وفاداري است كه دراين واقعه جانگذازدربالاترين سطح آن تبلور مي يابد و به عنوان الگوي مناسبي براي بشر مي تواند در بيايد. همچنين در اين برنامه با حضور كارشناسان تاثير و جايگاه عاشورا دربالندگي روحيه افراد مورد بررسي قرار مي گيرد. علاوه براين تاكيد بر گريه درمكتب شيعه به عنوان يكي ازعوامل مهم در بهبود شرايط روحي افراد به بحث گذاشته مي شود و اين تاثير در مقايسه با جوامعي كه ازاين عامل متعادل كننده روان بهره نمي گيرند، توسط كارشناسان برنامه تشريح مي شود.



زهادي درباره اجراي برنامه و زمان توليد توضيح داد: اين مجموعه درحال حاضر مراحل پيش توليد را سپري مي كند و از اوايل ماه آينده توليد آن آغاز مي گردد. شكل اجراي برنامه هم به اين صورت است كه ما درهر قسمت يك راوي - بازيگر داريم كه به عنوان مجري برنامه حضور پيدا مي كند و مطالبي را درباره قيام عاشورا و جنبه هاي مختلف انساني و معنوي كربلا را بازي مي كنند. دراين باره با جهانگير الماسي، داريوش ارجمند، هما روستا، مهتاب نصي پور و پانته آ بهرام و چند بازيگر ديگر صحبتهاي مقدماتي شده است كه در صورت دست يابي به توافق نهايي از آنها در برنامه استفاده خواهد شد. همچنين از تعداد زيادي كارشناس مسايل مذهبي، فلسفي و جامعه شناس براي حضور در برنامه دعوت به عمل آورده ايم كه هنوز حضور قطعي آنها مشخص نيست.



تهيه كننده " خورشيد پيدا " راجع به خصوصيات موسيقايي اين برنامه يادآور شد: ما براي نخستين باراز موسيقي پاپ و اختصاصي روي تصاوير برنامه استفاده مي كنيم. به همين خاطر مذاكراتي را با محمد اصفهاني انجام داده ايم تا براي عنوان بندي ابتداي برنامه موسيقي با كلام بسازد كه از موسيقي همين بخش در ساير قسمتهاي برنامه هم بهره مي بريم.

لازم به ذكر است مجموعه برنامه " خورشيد پيدا " در قالب 13 قسمت 45 دقيقه اي و به سفارش گروه فرهنگ و انديشه ديني شبكه چهار سيما توليد خواهد شد.

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