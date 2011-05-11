925 هیئت مذهبی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا عباسی مقدم ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان و مداحان هیئتهای مذهبی خراسان جنوبی اظهار داشت: از این تعداد 874 هیئت مربوط به برادران است.
وی ادامه داد: در استان 29 هیئت دارای مجوز خواهران و 22 هیئت دانشآموزی وجود دارد که در حال حاضر در مناسبتهای مختلف برنامه مذهبی دارند.
عباسی تصریح کرد: 90 درصد اقشار مذهبی کشور ما به نوعی عضو هیئتهای مذهبی هستند که این افراد چه با حضور مادی و چه معنوی خود از هیئتها حمایت می کنند.
وی افتخار هیئتهای مذهبی را عدم وابستگی به دولتها در طول تاریخ عنوان کرد و گفت: هیئتهای مذهبی همیشه در مسیر ولایت بودند و هم اکنون نیز زیر نظر مستقیم رهبری کار می کنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی خراسان جنوبی به اهم فعالیتهای این شورا اشاره کرد و افزود: جلسات این شورا در سطح شهرستان هر 15 روز یک بار، در استان هر یک ماه یک بار و در کشور هر سه ماه یک بار برگزار می شود.
عباسی ادامه داد: در این جلسات اولویتهای فرهنگی و آسیبهای مطرح را برنامه ریزی می کنیم که این اولویتها بر اساس منویات رهبری تعیین می شود.
به گفته وی صدور مجوز برای فعالیت هیئتها و برنامه ریزی برای برگزاری مراسمات عزاداری مختلف از دیگر کارهای صورت گرفته در جلسات این شوراها است.
وی تصریح کرد: حضور فعال در مناسبتهای مختلف و راهپیماییها، سرکشی از هیئتهای مختلف برای ارزیابی و تعیین هیئت محوری و بررسی آسیبها و انحرافات هیئتهای مذهبی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این شوراها است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برگزاری کارگاههای آموزشی برای مسئولان هیئتها و برنامه ریزی برای بالا بردن سطح اطلاعات مسئولان هیئتها بوده است.
عباسی هماهنگی برای پخش مراسم مذهبی از صدا و سیمای مرکز استان، شرکت در نماز جمعه و محوریت قرار دادن قرآن در هیئتها را از دیگر برنامه های این شوراها در سطح استان عنوان کرد.
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