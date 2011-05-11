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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

925 هیئت مذهبی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

925 هیئت مذهبی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی از صدور مجوز فعالیت برای 925 هیئت مذهبی در سطح این استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا عباسی مقدم ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان و مداحان هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی اظهار داشت: از این تعداد 874 هیئت مربوط به برادران است.

وی ادامه داد: در استان 29 هیئت دارای مجوز خواهران و 22 هیئت دانش‌آموزی وجود دارد که در حال حاضر در مناسبت‌های مختلف برنامه مذهبی دارند.

عباسی تصریح کرد: 90 درصد اقشار مذهبی کشور ما به نوعی عضو هیئت‌های مذهبی هستند که این افراد چه با حضور مادی و چه معنوی خود از هیئت‌ها حمایت می‌ کنند.

وی افتخار هیئت‌های مذهبی را عدم وابستگی به دولت‌ها در طول تاریخ عنوان کرد و گفت: هیئت‌های مذهبی همیشه در مسیر ولایت بودند و هم اکنون نیز زیر نظر مستقیم رهبری کار می ‌کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی به اهم فعالیت‌های این شورا اشاره کرد و افزود: جلسات این شورا در سطح شهرستان هر 15 روز یک بار، در استان هر یک ماه یک بار و در کشور هر سه ماه یک بار برگزار می‌ شود.

عباسی ادامه داد: در این جلسات اولویت‌های فرهنگی و آسیب‌های مطرح را برنامه ‌ریزی می ‌کنیم که این اولویت‌ها بر اساس منویات رهبری تعیین می‌ شود.

به گفته وی صدور مجوز برای فعالیت هیئت‌ها و برنامه ‌ریزی برای برگزاری مراسمات عزاداری مختلف از دیگر کارهای صورت گرفته در جلسات این شوراها است.

وی تصریح کرد: حضور فعال در مناسبت‌های مختلف و راهپیمایی‌ها، سرکشی از هیئت‌های مختلف برای ارزیابی و تعیین هیئت محوری و بررسی آسیب‌‌ها و انحرافات هیئت‌های مذهبی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این شوراها است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی برای مسئولان هیئت‌ها و برنامه ‌ریزی برای بالا بردن سطح اطلاعات مسئولان هیئت‌‌ها بوده است.

عباسی هماهنگی برای پخش مراسم مذهبی از صدا و سیمای مرکز استان، شرکت در نماز جمعه و محوریت قرار دادن قرآن در هیئت‌ها را از دیگر برنامه ‌های این شوراها در سطح استان عنوان کرد.

کد مطلب 1309656

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