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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

ذاکر اصفهانی خبر داد:

افتتاح 22 هزار واحد مسکونی در اصفهان

افتتاح 22 هزار واحد مسکونی در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: شنبه هفته آینده، با حضور معاون اول رئیس جمهور، 22 هزار واحد مسکونی در استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افتتاح این تعداد مسکن به طور همزمان در تاریخ کشور بی سابقه است.

وی با بیان اینکه حدود 120 هزار واحد مسکونی در دست اقدام داریم، افزود: از این تعداد حدود 88 هزار واحد مربوط به مسکن مهر است که 22 هزار از آن به طور کامل آماده بهره‌برداری و تحویل کلید به صاحبان واحدها شده است.

استاندار اصفهان اضافه کرد: برای واحدهای مسکن مهر خدمات روبنایی مانند مدرسه، مسجد و ورزشگاه ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: از 22 هزار واحد، 9 هزار و 213 واحد مربوط به مسکن مهر، یک‌هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن، یک‌هزار واحد مربوط به مسکن شهر مجلسی، دو هزار و 200 واحد مربوط به بافت فرسوده و 500 واحد نیز استیجاری است.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: همچنین هشت هزار و 500 واحد مربوط به بنگاه‌های زودبازده استان بوده که در 17 شهر استان ساخته شده است و در مجموع 22 هزار واحد به طور همزمان افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این واحدها دارای وام 20 تا 25 میلیون تومانی با سود چهار درصد است، ادامه داد: سهم دولت برای ساخت این واحدها سه هزار میلیارد ریال و سهم اعضا نیز یک سوم بوده است.

استاندار اصفهان عنوان کرد: وزیر مسکن نیز به همراه معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح این پروژه‌ها حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1309666

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