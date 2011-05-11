افتتاح 22 هزار واحد مسکونی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افتتاح این تعداد مسکن به طور همزمان در تاریخ کشور بی سابقه است.

وی با بیان اینکه حدود 120 هزار واحد مسکونی در دست اقدام داریم، افزود: از این تعداد حدود 88 هزار واحد مربوط به مسکن مهر است که 22 هزار از آن به طور کامل آماده بهره‌برداری و تحویل کلید به صاحبان واحدها شده است.

استاندار اصفهان اضافه کرد: برای واحدهای مسکن مهر خدمات روبنایی مانند مدرسه، مسجد و ورزشگاه ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: از 22 هزار واحد، 9 هزار و 213 واحد مربوط به مسکن مهر، یک‌هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن، یک‌هزار واحد مربوط به مسکن شهر مجلسی، دو هزار و 200 واحد مربوط به بافت فرسوده و 500 واحد نیز استیجاری است.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: همچنین هشت هزار و 500 واحد مربوط به بنگاه‌های زودبازده استان بوده که در 17 شهر استان ساخته شده است و در مجموع 22 هزار واحد به طور همزمان افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این واحدها دارای وام 20 تا 25 میلیون تومانی با سود چهار درصد است، ادامه داد: سهم دولت برای ساخت این واحدها سه هزار میلیارد ریال و سهم اعضا نیز یک سوم بوده است.

استاندار اصفهان عنوان کرد: وزیر مسکن نیز به همراه معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح این پروژه‌ها حضور خواهد داشت.