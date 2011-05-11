بانوان ایران مقابل منتخب باشگاه های اوکراین به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بانوان کشورمان که خود را برای مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن آماده می کند، عصر امروز چهارشنبه و در دومین دیدار تدارکاتی خود مقابل تیم منتخب باشگاه های اوکراین به تساوی 2-2 دست یافت .

دراین دیدار که به قضاوت سلطنت نوروزی برگزار شد ، مریم رحیمی و فاطمه ارژنگی برای تیم فوتبال بانوان ایران گلزنی کردند. نیمه اول این دیدار که در حضور مرضیه اکبرآبادی معاون سازمان تربیت بدنی برگزار شد ، دو تیم به تساوی 1-1 دست یافتند .

تیم بانوان کشورمان در نخستین دیدار خود برابر منتخب اوکراین با نتیجه 4 بر 2 تن به شکست داده بود.



فریده شجاعی و فریدون معینی روسای کمیته بانوان و جوانان فدراسیون فوتبال و مسعود عنایت رئیس پیشین کمیته داوران از جمله میهمانان ویژه این دیدار بودند.

بانوان ایران در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن که اواسط خرداد ماه به میزبانی اردن برگزار خواهد شد با تیم‌های تایلند، ویتنام، اردن و ازبکستان رقابت خواهد کرد. از این گروه یک تیم به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود می کند.



نخستین دیدارتیم فوتبال بانوان کشورمان درمرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن روز 13خرداد مقابل اردن برگزارخواهد شد.