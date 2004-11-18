نخستين جشنواره بين المللي موسيقي ساحل نشينان در بندرعباس برگزار مي شود

" مهدي قاسمي زاده" رئيس حوزه هنري استان هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"، با اعلام اين خبر، افزود: دراين جشنواره كه به همت مركز موسيقي حوزه هنري و حوزه هنري استان هرمزگان برگزار مي شود، گروه هاي موسيقي مختلف ازهفت استان ساحلي كشور به مدت پنج روز دراين جشنواره شركت مي كنند.

وي خاطرنشان كرد: اين استانها شامل هرمزگان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، گلستان، مازندران، گيلان و بوشهر مي شود. همچنين سه كشورساحلي امارات متحده عربي، عمان و بحرين نيز گروههاي موسيقي شان را به اين جشنواره اعزام مي كنند. دليل دعوت ما هم از اين گروه ها، نزديكي فرهنگ هايشان به فرهنگ استانهاي جنوبي مرزي ايران بود.

وي ادامه داد: اين جشنواره به شكل رقابتي برگزار نمي شود و ما قصد مقايسه موسيقي استانهاي مختلف را با هم نداريم. تنها مي خواهيم موسيقي سواحل مختلف ايران را براي نخستين بار دورهم جمع كنيم.

" قاسمي" درادامه درمورد مكان اجراي گروههاي مختلف گفت: علاوه برسالنهايي كه براي اجراي گروهها در نظر گرفته ايم، فضاي بازساحلي اصلي ترين مكان اجراي گروهها خواهد بود. چون علاوه برالقاي بيشتر حس موسيقايي، ما مي توانيم ظرفيت بالاتري را براي پذيرش مخاطبين در نظر بگيريم.

وي درمورد تعداد آثارارسالي تا كنون به دبيرخانه نخستين جشنواره موسيقي ساحل نشينان گفت: تا كنون 35 اثر در قالب سي دي و نوار ويديئويي به دست ما رسيده است و داوران ما بازبيني آثار را از هفته دوم آذرماه آغاز مي كنند.

وي در مورد داوران اين جشنواره گفت: داوري اين جشنواره را " محمدرضا درويشي" پژوهشگر موسيقي نواحي،" رضا مهدوي" رئيس مركز موسيقي حوزه هنري و " علي رضايي" نوازنده و آهنگساز جنوبي به عهده خواهند داشت.

وي در پايان درمورد بخش جنبي اين جشنواره افزود: در بخش جنبي اين جشنواره، موسيقي زار، موسيقي خيزران و شمشيربازي كه در مجموع موسيقي دريانوردان محسوب مي شوند، به اجرا در مي آيد.