وجود سه کانون بیماری سندرم تنفسی در جمعیت شتر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس بررسی های بعمل آمده تاکنون گزارشی از تلفات دام ها در کانون های بیماری گزارش نشده است.

وی افزود:کارشناسان دامپزشکی بلافاصله از کانون های بیماری بازدید و از دام های بیمار نمونه خون و سوآب جهت آزمایشات لازم گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود 26 هزار و 36 نفر شتر در استان یادآور شد: شیوع بیماری سندرم تنفسی در تابستان سال گذشته در خراسان جنوبی و چند استان دیگر سبب تلف شدن شترها و تحمیل ضرر و زیان اقتصادی به شترداران شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از عمده ترین مشکلات موجود در پیشگیری و کنترل این بیماری در جمعیت شتر استان را چرای آزاد شترها، آبشخورهای مشترک ،عدم وجود محل نگهداری شترهای بیمار برای انجام یک دوره کامل درمانی عنوان کرد.

رضایی از کلیه شترداران استان خواست در صورت مشاهده علایم این بیماری نظیر مشکلات تنفسی، خروج ترشحات چسپنده از بینی و انسداد مجاری تنفسی، ضمن جدا نمودن شتر بیمار از سایر دام ها، مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا از شیوع بیماری به سایر نقاط استان جلوگیری شود.

وی در پایان از کلیه شترداران خواست به منظور جلوگیری از تلفات دام ها این هشدار را جدی بگیرند.