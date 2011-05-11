استعفا می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه نیوز، نوری المالکی گفت : ائتلاف اتحاد ملی که 159 کرسی در پارلمان عراق دارد در صورت بیهوده بودن پارلمان، درخواست انحلال آن را ارائه کند که دراین صورت گزینه ای در برابر من جز استعفا وجود ندارد و به دنبال آن کابینه و پارلمان سقوط می کند.

مالکی با اشاره به مهلت صد روزه وی به وزیران برای بهبود اوضاع وزارتخانه متبوع آنها اعلام کرد: برخی سیاستمداران این فرصت را مربوط به دولت می دانند در حالی که همه گروهها و فراکسیونهای سیاسی باید به مسئولیت خود عمل کنند، زیرا وزیران نماینده آنها هستند و شکست هر وزیر مساوی شکست فراکسیون و فهرست مربوطه آنهاست.

نخست وزیر عراق درباره واقعه زندان مبارزه با تروریسم گفت : دراین قضیه سهل انگاری شده است که نیازمند تحقیقات گسترده است که طرفهای مقصر پس از انجام تحقیقات کامل مشخص خواهند شد.باید درباره همدستی برای ورود سلاح به داخل زندان تحقیق مفصلی انجام شد.

مالکی درباره وزارتخانه های امنیتی تصریح کرد: وزارت دفاع حق فهرست العراقیه نیست، بلکه حق سنی ها و وزارت کشور حق شیعیان است. من به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح حق دارم تیمی را که با آن کار می کنم، برگزینم.