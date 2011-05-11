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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

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تشکیل کمیته آماده سازی برای تدوین قانون جدید انتخابات در سوریه

تشکیل کمیته آماده سازی برای تدوین قانون جدید انتخابات در سوریه

رسانه ها از تشکیل کمیته آماده سازی برای تدوین قانون جدید انتخابات در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از یک منبع سوری گزارش داد : کمیته آماده سازی برای تدوین قانون جدید انتخابات تشکیل شده است.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.

از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از شهر درعا پخش کرد که طی آن با شماری از شهروندان سوری به گفتگو پرداخت، بر اساس این گزارش، اوضاع در درعا به حالت عادی و آرامش بازگشته است.

کد مطلب 1309699

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