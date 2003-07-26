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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۰۹

با وجود مخالفت شديد نمايندگان مجلس:

پارلمان ژاپن لايحه اعزام نيرو به عراق را تصويب كرد

مجلس سناي ژاپن امروز بعد از ساعتها تاخير لايحه اعزام نيرو هاي حافظ صلح به عراق را تصويب كرد.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، بعد از جنگ جهاني دوم اين اولين باري است كه به دولت اجازه داده شده است كه با وجود ادامه در گيريها درعراق ،  نيروهاي حافظ صلح به اين كشور اعزام كند .
بنابر اين گزارش به علت تلاش مخالفان دولت براي دادن راي عدم اعتماد به جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن كه با ناكامي مواجه شد راي گيري  براي تصويب اين لايحه ساعتها به تعويق افتاد .
لازم به ذكر است كه  تصويب لايحه اعزام  نيرو به عراق جنجال زيادي را درميان احزاب مخالف اين كشور بوجود آورد كه يكي از دلايل مخالفت با آن نقض  قانون اساسي ژاپن ذكر شده است  .

 

کد مطلب 13097

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