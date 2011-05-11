به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حالی از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز شد که سکوهای ورزشگاه آزادی پر نشد و در ابتدای بازی نزدیک به 50 هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند.

این اتفاق در حالی رقم خورد که مسئولان، مربیان و بازیکنان استقلال طی روزهای اخیر بارها از علاقمندان به فوتبال به ویژه آبی دوستان خواسته بودند که برای تماشای این بازی به ورزشگاه آزادی بیایند.

دیدار استقلال ایران - النصر عربستان البته حواشی دیگری داشت که در زیر بدان اشاره می شود:

* در اطراف ورزشگاه آزادی ترافیک سنگینی دیده می شود و هوادران استقلال به طرق مختلف خود را به ورزشگاه آزادی می رساندند.

* در مقابل دربهای ورودی زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی تجمع زیادی از هواداران دیده می شود.

* تماشاگران استقلال پیش از آغاز بازی بارها ناصر حجازی، پیشکسوت این تیم را مورد تشویق قرار دادند.

* بازیکنان تیم استقلال به همراه دروازه بان های این تیم ساعت 17:15 برای گرم کردن وارد زمین شدند. در این لحظه تماشاگران استقلال بشدت طالبلو را مورد تشویق قرار دادند.

* برخی از تماشاگران استقلال با در دست داشتن تصویر ناصر حجازی از این پیشکسوت دوست داشتنی حمایت می کردند.

* تیم فوتبال النصر برای دیدار با استقلال گزارشگری اختصاصی به ورزشگاه آزادی آورده بود.

* تماشاگران استقلال در زمان ورود بازیکنان النصر به زمین مسابقه برای گرم کردن بازیکنان و مربیان این تیم را هو کردند. آنها هر زمان بازیکنانی زردپوش النصر را می دیدند سر و صدا می کردند.

* علی فتح الله زاده در زمان ورود به جایگاه ویژه ورزشگاه بشدت از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی علاوه بر مسئولان باشگاه استقلال کارلوس کیروش و دستیارانش دیده می شدند.

* پیش از آغاز بازی تماشاگران استقلال بشدت بازیکنان تیم خود را مورد تشویق قرار دادند.

* بازیکنان دو تیم پیش از آغاز بازی حلقه اتحاد تشکیل دادند.

* تماشاگران استقلالی با گوش دادن به حرفهای مظلومی هر زمان که بازیکنان النصر صاحب توپ می شدند با سوت و سروصدا قصد برهم زدن تمرکز آنها را داشتند.