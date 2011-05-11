بضاعت سایپا در همین حد بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفرزاده عصر امروز چهارشنبه و پس از شکست تیمش برابر پیکان در مرحله فینال رقابتهای لیگ برتر والیبال در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: امروز باختیم در حالی که من از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. آنها در همه گیم ها خوب کار کردند و خوب نتیجه گرفتند.

وی تاکید کرد: سایپا در این فصل از مسابقات با توجه به بضاعتی که در اختیار داشت خوب کار کرد و به اهداف خود هم دست یافت هر چند که هیچکس تصور حضور ما در فینال را هم نداشت.

سرمربی تیم والیبال سایپا در مورد شرایط این تیم برای فصل آینده و حضور با هدف قهرمانی در مسابقات لیگ برتر گفت: هیچ چیز مشخص نیست. بعید می دانم ترکیب سال آینده برای قهرمانی بسته شود. با این حال همه چیز به شرایط زمانی بستگی دارد.