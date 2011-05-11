صالحی و حکیم اقدامات نظامی علیه مردم بحرین را مردود دانستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار رسمی در بغداد بسر می برد عصر امروز با سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدار با اشاره به جایگاه خاندان حکیم در بین مسلمانان عراق نقش مهم آنان در کنار سایر شخصیت ها و گروهها و احزاب را مورد اشاره قرار داد.

وی آخرین تحولات دوجانبه و منطقه را تدوین وسیاست حکیمانه و توام با صبر و خویشتن داری جمهوری اسلامی ایران در قبال وقایع ناگوار در بحرین را تشریح کرد.

سید عمار حکیم نیز با اشاره به تحولات منطقه ، عراق را کشوری با ثبات در منطقه خواند و الگوی اسلامی و دموکراتیک شکل گرفته در این کشور را در توسعه و ثبات عراق و منطقه حائز اهمیت دانست.

طرفین در این دیدار اقدامات نظامی و امنیتی غیر قابل قبول علیه مردم بحرین را مردود دانستند.