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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

انجام 183 هزار مورد بازرسی از ابتدای طرح مقابله با کم‌فروشی

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از انجام 188 هزار و 352 مورد بازرسی از مجموعه بنگاه‌ها با محوریت مقابله با کم فروشی در نه روز ابتدایی اجرای طرح نظارتی کمیت و کیفیت اقلام مواد غذایی‌، پروتئینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد تقوی با اشاره به آغاز اجرای طرح از دهم اردیبهشت‌، گفت‌: نهادهایی همچون سازمان‌های بازرگانی استان‌ها، استانداری‌ها، ائمه جماعت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی، اداره کل درمان و آموزش پزشکی در اجرای این طرح همکاری دارند.

وی از انجام 188 هزار و 352 مورد بازرسی از مجموعه بنگاه‌ها با تمرکز بر روی مواد غذایی و پروتئینی طی نه روز ابتدایی اجرای  این طرح (10 تا 19 اردیبهشت ماه) خبر داد و ادامه داد‌: قبل از بازرسی‌های انجام شده 15 هزار پرونده تخلفاتی به ارزش 95 میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
 
معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بیان این مطلب که در این مدت  839 مورد گشت مشترک با سازمان‌های متولی در سراسر کشور صورت گرفته افزود‌: از زمان اجرای طرح 9 هزار مورد ارتباط تلفنی با سامانه 124 صورت گرفته که منجر به تشکیل 3 هزار و 600 پرونده تخلفاتی شده است.
 
تقوی در ادامه وضعیت بازار را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر آرامش بسیار خوبی در نظام عرضه و تقاضا مشاهده می‌شود.
 
وی با بیان این مطلب که تعدیل در قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی شرایط ایده‌آل بازار  تلقی می‌شود، تغییر قیمت جهانی برخی از محصولات را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به ضرورت حمایت از تولید سازمان حمایت نمی‌تواند مانع هرگونه تغییر قیمت‌های منطقی شود.
 
معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت گفت: هم‌اکنون استدلال‌ها و دلایل واحدهای تولیدی و خدماتی برای تغییر قیمت‌ها در حال بررسی است ولی نکته حائز اهمیت این است که تغییر نرخ‌ها به دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مورد قبول نیست‌.
کد مطلب 1309716

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