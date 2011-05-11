به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد تقوی با اشاره به آغاز اجرای طرح از دهم اردیبهشت، گفت: نهادهایی همچون سازمانهای بازرگانی استانها، استانداریها، ائمه جماعت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی، اداره کل درمان و آموزش پزشکی در اجرای این طرح همکاری دارند.
وی از انجام 188 هزار و 352 مورد بازرسی از مجموعه بنگاهها با تمرکز بر روی مواد غذایی و پروتئینی طی نه روز ابتدایی اجرای این طرح (10 تا 19 اردیبهشت ماه) خبر داد و ادامه داد: قبل از بازرسیهای انجام شده 15 هزار پرونده تخلفاتی به ارزش 95 میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلب که در این مدت 839 مورد گشت مشترک با سازمانهای متولی در سراسر کشور صورت گرفته افزود: از زمان اجرای طرح 9 هزار مورد ارتباط تلفنی با سامانه 124 صورت گرفته که منجر به تشکیل 3 هزار و 600 پرونده تخلفاتی شده است.
تقوی در ادامه وضعیت بازار را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر آرامش بسیار خوبی در نظام عرضه و تقاضا مشاهده میشود.
وی با بیان این مطلب که تعدیل در قیمتها و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی شرایط ایدهآل بازار تلقی میشود، تغییر قیمت جهانی برخی از محصولات را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به ضرورت حمایت از تولید سازمان حمایت نمیتواند مانع هرگونه تغییر قیمتهای منطقی شود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت گفت: هماکنون استدلالها و دلایل واحدهای تولیدی و خدماتی برای تغییر قیمتها در حال بررسی است ولی نکته حائز اهمیت این است که تغییر نرخها به دلیل اصلاح قیمت حاملهای انرژی مورد قبول نیست.
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