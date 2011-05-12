به گزارش خبرنگار مهر در قم، اسماعیل بنی اردلان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی فلسفه عرفانی هنر اسلامی در سخنانی با بیان اینکه هنر در فرهنگ اسلامی دعوت به سمت حقیقت از محسوس ترین امور است تأکید کرد: هنرمند کسی است که اخلاق و رفتار و زندگیش درست است زیرا زیست بخردانه مظهر هنر اسلامی است.



بنی اردلان با اشاره به واژه حسن رفتار و کلام و ...عنوان کرد: حسن به مقام دیدار و بصیرت رفتن است و هنرمند سلوک می کند تا به دیدار او برسد آیا این دیدار حرکت به سمت معرفت و حقیقت نیست، آیا راه، راه تقدس نیست.



رکن اصلی هنر اسلامی، بندگی حق است



مدیر گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر با بیان اینکه رکن اصلی هنر اسلامی، بندگی حق و زیستن خردمندانه است ابرازداشت: در این نوع بندگی است که فرد همه رفتار و کردار و اعمالش نیایش است.



وی تصریح داشت: اسلام مناسب ترین فضا را برای شناخت فراهم می آورد و همین معرفت به حق و شناخت جوهره تفکر ایرانیان را در طول زمان بعد از اسلام شکل داده است.



بنی اردلان افزود: هنر با حقیقت سر و کار دارد نه با اشیاء و ابزار و ... اگر کار صرفنظر از حقیقت باشد چیزی جز گرفتاری نخواهد بود.



مدیر گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر خاطرنشان کرد: غرب تلاش می‌کند که قانون روح اخلاقی پیدا کند و در اسلام هم این روح است که به احکام جان می‌دهد.



هیچ سنت عرفانی بیگانه با شریعت نیست



وی افزود: هیچ سنت عرفانی نیست که بگوید من با شریعت کاری ندارم زیرا احکام زیست دنیوی انسان را تامین می کند و اگر اهل معنویت هم باشد آن را هم می تواند به دست آورد.



بنی اردلان اظهارداشت: هایدگر معتقد است که انسان امروز زمین ندارد و چون زمین ندارد آسمان هم ندارد زیرا توجهی به مرگ ندارد او می خواهد خود را از متافیزیک و اومانیست خلاص کند از این جهت هنر برای او با حقیقت سر و کار دارد.



مباحث مدرن هنر را جدی بگیریم



استاد دانشگاه هنر تهران اظهارداشت: متاسفانه مباحث مدرن هنر را جدی نگرفته ایم؛ در هنر مدرن زیبایی امری است که من آن را زیبا می نامم و امری در بیرون نیست در حالی که در تفکر افلاطون زیبایی در بیرون و در طبیعت است.



هنر غربی مظهر تن آدمی است



استاد دانشگاه هنر با بیان اینکه هنر غربی مظهر تن آدمی و هنر شرقی مظهر روح آدمی است اظهارداشت: اما هنر اسلامی هنری است که در عین اینکه اخروی است بی توجه به دنیا نیست و در عین اینکه دنیوی است بی توجه به آخرت نیست و هر دوبعد زندگی انسان را مورد توجه قرار می دهد.



وی اضافه کرد: بر این اساس، هنرمند در اثر سلوکی که انجام می دهد با کارش خودش را پاک می کند تا پذیرای زیبایی ها و نور شود و آن را آشکار کند.



وی تاکیدکرد: در سنت اسلامی طبیعت چون بهره ای از حقیقت دارد و دست خدا در کار است زیبا است.



هنرمند در سنت اسلامی



بنی اردلان عنوان کرد: هنرمند در سنت اسلامی کسی است که بهره و جلوه ای از زیبایی را به نحوی محسوس برای ما نشان می دهد.

