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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۴

پس از حذف آبی ها صورت گرفت/

اشک‌های بازیکنان استقلال در میان تشویق یکصدای تماشاگران

اشک‌های بازیکنان استقلال در میان تشویق یکصدای تماشاگران

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پس از حذف شدن از دور رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی با چشمانی اشک بار زمین را ترک کردند که تماشاگران یکصدا به تشویق آنها پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با وجود پیروزی 2 بر یک برابر النصر امارات از دور رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. این در حالی بود که بیش از 65 هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاه آزادی به تشویق شاگردان مظلومی پرداختند. در پایان بازی نیز با وجود حذف استقلال، تماشاگران این تیم یکصدا به تشویق بازیکنان پرداختند.

هواداران استقلال که به نظر می رسید از عملکرد تیمشان راضی بودند در شرایطی به تشویق بازیکنان پرداختند که برخی از آبی پوشان با چشمانی اشک آلود و در حالی که گریه می کردند به ابراز احساسات آنها پاسخ دادند.

محمود فکری مربی تیم فوتبال استقلال نیز در دقایق پایانی این دیدار و حتی پس از بازی به داور اعتراض داشت.

بازیکنان تیم فوتبال النصر نیز برخلاف خیلی دیگر از تیم های عربی که در صورت پیروزی به شادی در ورزشگاه آزادی می پردازند بدون اینکه به شادی خاصی بپردازند تنها با دست زدن برای تماشاگران استقلال راهی رختکن شدند.

کد مطلب 1309763

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