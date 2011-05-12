کارکنان شهرداری ورامین کارت سلامت می گیرند

رضا کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین از انجام آزمایشات مختلف دوره ای و تشکیل پرونده سلامت پرسنل شهرداری خبر داد و اظهار داشت: تا اواسط سال جاری تمام کارکنان شهرداری ورامین پس از انجام آزمایشات پزشکی، پیراپزشکی و معاینات دوره ای طب کار، صاحب کارت سلامت خواهند شد.

وی ضمن با اهمیت خواندن اجرای این طرح افزود: نیروهای انسانی سالم و متخصص، جزو سرمایه های اصلی هر سازمان و اداره ای بوده و ارتقاء سطح سلامت و دانش آنها تاثیرات مثبتی بر روند فعالیت روزانه و ارائه خدمات توسط آنان به شهروندان دارد.

این مدیر شهری یادآور شد: در همین راستا با هماهنگی های انجام شده با درمانگاه پزشکی خیریه حیدریها و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، برای کلیه پرسنل پس از انجام آزمایشات مختلف از جمله چربی خون، کلسترول، قند، کبد، نوع خون و انجام شنوایی و بینایی سنجی و تست ریه و … کارت سلامت صادر خواهد شد.

وی اجرای این طرح را پیشنهاد امور اجتماعی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دانست و اضافه کرد: با حمایت و مصوبه شورای اسلامی شهر، این طرح همزمان با روز جهانی کار و کارگر آغاز شده و تا پایان آبان ماه سال جاری به صورت کامل اجرا خواهد شد.