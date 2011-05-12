تجلیل از معلمان نخستین دبیرستان علوم و معارف اسلامی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، به مناسبت گرامیداشت هفته مقام شامخ معلم در مراسمی که عصر چهارشنبه در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای ورامین برگزار شد، از معلمان برتر این دبیرستان تجلیل به عمل آمد.

این مراسم با حضور معاون آموزشی سازمان مدارس صدرا، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان، امام جمعه موقت، بخشدار، معاون اداره آموزش و پرورش ورامین و اولیاء دانش آموزان برگزار شد.

معاون آموزشی سازمان مدارس صدرا در این مراسم با اشاره به دغدغه اولیاء نسبت به فرزندان دانش آموز خود اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام گرفته سعی شده است که فارغ التحصیلان رشته علوم معارف اسلامی در زمینه‌های اخلاقی، تربیتی و علمی در حوزه و دانشگاه سرآمد دانش آموزان کشور باشند.

سلطانی افزود: هدف از تأسیس مدارس صدرا، حضور جوانان نخبه در عرصه رشته‌های علوم انسانی و حوزوی است.

وی بیان کرد: دبیرستانهای صدرا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که با ویژگیهای منحصر به فرد برای جذب دانش آموز علوم معارف دینی و قرآنی فعالیت می کند.

این مسئول از تمام کسانی که جهت ارتقاء سطح علمی و تربیتی دانش آموزان نخبه این مدارس تلاش می کنند، تقدیر و تشکر کرد.

در این مراسم از معلمان برتر این دبیرستان با لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تقدیر شد.