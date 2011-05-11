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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۳۹

دیدار وئام وهاب با سفیر‎ ‎جمهوری اسلامی ایران در بیروت

دیدار وئام وهاب با سفیر‎ ‎جمهوری اسلامی ایران در بیروت

غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت امروز‎ ‎چهارشنبه وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی لبنان را در ‏محل سفارت به حضور پذیرفت‎.

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار تحولات لبنان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‎.

وئام وهاب با اشاره به قیام‌های مردمی در کشورهای‎ ‎عربی و دوگانگی برخورد غرب با آن، سرنگونی رژیم مبارک در مصر را ‏دستاورد مهمی در‎ ‎رابطه با قضیه فلسطین در منطقه دانست‎.

وی همچنین در رابطه با سوریه گفت: ما مطمئن هستیم‎ ‎توطئه‌هایی که سوریه مقاوم را هدف قرار داده، محکوم به ‏شکست است و با درایتی که در‎ ‎رهبری سوریه وجود دارد، این توطئه پشت سر گذاشته خواهد شد و سوریه قوی‌تر از ‏گذشته‎ ‎در صحنه سیاسی منطقه و در دفاع از خط مقاومت ظاهر خواهد شد‎.

رئیس حزب توحید عربی لبنانی ضمن انتقاد از‏‎ ‎معیارهای دوگانه غرب در قبال تحولات منطقه به خصوص در برخورد با ‏خواسته‌های مردمی‎ ‎بحرین گفت: من قبلا نیز اعلام کردم چرا مردم بحرین حق اعتراض و تظاهرات ندارند؟ آیا‎ ‎چون اکثریت ‏آنان شیعه هستند. از نظر غرب حق اعتراض نداشته و باید حقوقشان نادیده‏‎ ‎گرفته شود!! آیا این است معیار حقوق بشر؟‎ ‎

سفیر جمهوری اسلامی ایران  در بیروت نیز برآیند تحولات منطقه را در راستای اهداف مقاومت اسلامی و سردرگمی دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی و حامیانش در منطقه دانست.

کد مطلب 1309788

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