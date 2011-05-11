دیدار وئام وهاب با سفیر‎ ‎جمهوری اسلامی ایران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار تحولات لبنان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وئام وهاب با اشاره به قیامهای مردمی در کشورهای عربی و دوگانگی برخورد غرب با آن، سرنگونی رژیم مبارک در مصر را دستاورد مهمی در رابطه با قضیه فلسطین در منطقه دانست.
وی همچنین در رابطه با سوریه گفت: ما مطمئن هستیم توطئههایی که سوریه مقاوم را هدف قرار داده، محکوم به شکست است و با درایتی که در رهبری سوریه وجود دارد، این توطئه پشت سر گذاشته خواهد شد و سوریه قویتر از گذشته در صحنه سیاسی منطقه و در دفاع از خط مقاومت ظاهر خواهد شد.
رئیس حزب توحید عربی لبنانی ضمن انتقاد از معیارهای دوگانه غرب در قبال تحولات منطقه به خصوص در برخورد با خواستههای مردمی بحرین گفت: من قبلا نیز اعلام کردم چرا مردم بحرین حق اعتراض و تظاهرات ندارند؟ آیا چون اکثریت آنان شیعه هستند. از نظر غرب حق اعتراض نداشته و باید حقوقشان نادیده گرفته شود!! آیا این است معیار حقوق بشر؟
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز برآیند تحولات منطقه را در راستای اهداف مقاومت اسلامی و سردرگمی دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی و حامیانش در منطقه دانست.
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