دیدار وئام وهاب با سفیر‎ ‎جمهوری اسلامی ایران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار تحولات لبنان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‎.

وئام وهاب با اشاره به قیام‌های مردمی در کشورهای‎ ‎عربی و دوگانگی برخورد غرب با آن، سرنگونی رژیم مبارک در مصر را ‏دستاورد مهمی در‎ ‎رابطه با قضیه فلسطین در منطقه دانست‎.

وی همچنین در رابطه با سوریه گفت: ما مطمئن هستیم‎ ‎توطئه‌هایی که سوریه مقاوم را هدف قرار داده، محکوم به ‏شکست است و با درایتی که در‎ ‎رهبری سوریه وجود دارد، این توطئه پشت سر گذاشته خواهد شد و سوریه قوی‌تر از ‏گذشته‎ ‎در صحنه سیاسی منطقه و در دفاع از خط مقاومت ظاهر خواهد شد‎.

رئیس حزب توحید عربی لبنانی ضمن انتقاد از‏‎ ‎معیارهای دوگانه غرب در قبال تحولات منطقه به خصوص در برخورد با ‏خواسته‌های مردمی‎ ‎بحرین گفت: من قبلا نیز اعلام کردم چرا مردم بحرین حق اعتراض و تظاهرات ندارند؟ آیا‎ ‎چون اکثریت ‏آنان شیعه هستند. از نظر غرب حق اعتراض نداشته و باید حقوقشان نادیده‏‎ ‎گرفته شود!! آیا این است معیار حقوق بشر؟‎ ‎

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز برآیند تحولات منطقه را در راستای اهداف مقاومت اسلامی و سردرگمی دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی و حامیانش در منطقه دانست.