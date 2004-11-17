علي انصاريان به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال دعوت شد

به گزارش خبرنگار "مهر" كميته انضباطي فدراسيون فوتبال علي انصاريان بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس را به علت بيان مطالب خلاف واقع با يكي از نشريات نسبت به برخي مسئولان كه در تاريخ 18/8/83 منتشر گرديد را به اين كميته فراخواند. انصاريان بايد ساعت 30/15روز شنبه هفته آينده 30 آبانماه در به كميته انضباطي مراجعه كند.

كميته انضاباطي فدراسيون فوتبال همچنين اعلام كرد در صورت عدم حضورانصاريان غياباً به موضوع رسيدگي و در مورد وي اتخاذ تصميم خواهد شد.