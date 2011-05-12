  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

در سال 89/

10 میلیارد تومان زکات در خراسان شمالی پرداخت شد

10 میلیارد تومان زکات در خراسان شمالی پرداخت شد

بجنورد – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: مردم استان در سال گذشته 10 میلیارد تومان زکات واقعی که شامل غلات بود پرداخت کردند.

به گزارش خبرنگارمهر در بجنورد، امان الله حسین پور ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از عاملین زکات استان، اظهار داشت: در سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون تومان زکات نقدی جمع آوری شد و زکاتی که از غلات مردم استان پرداخت شده است  نیز 10 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اولویت اول مصرف زکات نیازمندان هستند که 30 درصد از زکات جمع آوری شده هر روستا و شهرستان در همان روستا و شهرستان هزینه می شود.

وی تاکید کرد:همه زکات باید زیر نظر ائمه جمعه هر منطقه هزینه شود و زکات های جمع آوری شده به حساب دهیاری ها واریز می شود و تمام کارهای عمرانی هر روستا که از درآمد های حاصل از زکات صورت می گیرد باید زیر نظر ائمه جمعه صورت گیرد.

 حسین پور همچنین از ایجاد اشتغال برای شش هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نیز خبر داد و گفت: تا پایان سال شش هزار فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد می شود.

وی از ساخت هفت هزار واحد مسکونی برای مددجویان استان نیز خبر داد و تصریح کرد: واحد های مسکونی با هزینه متری 185 هزار تومان برای مددجویان در روستا و شهرستان ها ساخته می شود.

خراسان شمالی 80 هزار مددجوی دائم و 45 هزار مددجوی موقت دارد که به صورت اقشاری و موردی در مقطعی از سال به کمیته امداد امام خمینی (ره) مراجعه می کنند.

کد مطلب 1309941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها