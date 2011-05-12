10 میلیارد تومان زکات در خراسان شمالی پرداخت شد

به گزارش خبرنگارمهر در بجنورد، امان الله حسین پور ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از عاملین زکات استان، اظهار داشت: در سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون تومان زکات نقدی جمع آوری شد و زکاتی که از غلات مردم استان پرداخت شده است نیز 10 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اولویت اول مصرف زکات نیازمندان هستند که 30 درصد از زکات جمع آوری شده هر روستا و شهرستان در همان روستا و شهرستان هزینه می شود.

وی تاکید کرد:همه زکات باید زیر نظر ائمه جمعه هر منطقه هزینه شود و زکات های جمع آوری شده به حساب دهیاری ها واریز می شود و تمام کارهای عمرانی هر روستا که از درآمد های حاصل از زکات صورت می گیرد باید زیر نظر ائمه جمعه صورت گیرد.

حسین پور همچنین از ایجاد اشتغال برای شش هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نیز خبر داد و گفت: تا پایان سال شش هزار فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد می شود.

وی از ساخت هفت هزار واحد مسکونی برای مددجویان استان نیز خبر داد و تصریح کرد: واحد های مسکونی با هزینه متری 185 هزار تومان برای مددجویان در روستا و شهرستان ها ساخته می شود.

خراسان شمالی 80 هزار مددجوی دائم و 45 هزار مددجوی موقت دارد که به صورت اقشاری و موردی در مقطعی از سال به کمیته امداد امام خمینی (ره) مراجعه می کنند.