موفقیت محققان کشور در تولید کیتهای تشخیص بیماری لیموترش

به گزارش خبرنگار مهر، عامل بیماری جاروک لیمو ترش یک "پروکاریوت" (میکرو ارگانیزم) فاقد دیواره سلولی به نام "فایتو پلاسمایی" است که در ابتدا موجب کوچکی برگها و ایجاد شکلی مشابه جارو در برگها و سپس در مدت ۳ تا ۶ سال موجب مرگ گیاهان می شود.

عملکرد عامل بیماری (فایتو پلاسما) در لیموترش مشابه عملکرد ویروس HIV یا ایدز در انسان است زیرا عامل بیماری در مراحل اولیه آلودگی دارای یک دوره کمون است و پس از ظهور موجب مرگ سریع گیاه می شود.



بیماری جاروک لیموترش در مدت ده سال در باغهای هرمزگان، چابهار و ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان و کهنوج و جیرفت در جنوب کرمان منتشر شده و درختان لیموترش را آلوده و از بین برده است.



با توجه به اهمیت باغهای لیموترش در اقتصاد مردم ساکن مناطق یاد شده و از آنجایی که هرمزگان با 230 هزارتن رتبه اول تولید این محصول را به خود اختصاص داده است، طرح جامع بیماری جاروک لیموترش با عضویت 20 نفر از کارشناسان و صاحب نظران برتر داخل و خارج کشور تعریف و اعتبارات آن نیز در مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به هرمزگان مصوب شد.



در این راستا پروژه ای در زمینه تولید کیت های تشخیص سریع بیماری جاروک لیموترش تعریف و اجرایی شد که در نهایت پژوهشگران موفق به تولید این کیت شدند.



مجتبی خیام نکویی- رئیس موسسه بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه این کیت درخت بیمار را فقط در مدت کمتر از ۳ ساعت شناسایی می کند، افزود: با استفاده از این نانو کیت بیماری جاروک در همان مراحل نخست قابل شناسایی و کنترل است.



وی با اشاره به دوره کمون این بیماری، خاطر نشان کرد: بیماری جاروک لیموترش 6 ماه تا یک سال دوره کمون دارد به همین علت تشخیص درخت بیمار تا پیش از تولید این کیت امکان پذیر نبود و خسارت جبران ناپذیری به باغهای لیموترش وارد می کرد.



دکتر میثم طباطبایی- طراح کیت تشخیص بیماری جاروک لیموترش نیز با اشاره به ویژگیهای این کیت، یاداور شد: در تولید این کیت ها از آنتی بیوتیک های "پلی کلونال" به عنوان شناساگرهای اختصاصی تشخیص سریع، دقیق و ارزان عامل بیماری جاروک لیموترش در درختان مشکوک به آلودگی استفاده شد.



وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این کیت می توان وجود عامل بیماری در دوره کمون را تشخیص داد، اظهار داشت: با استفاده از این فناوری و آزمایش مستمر درختان می توان قبل از آلوده شدن باغها، از بروز این بیماری مطلع شد و متعاقب آن اقدامات لازم را در جهت کنترل و مدیریت بیماری با هدف نگهداری طولانی تر باغهای آلوده به عمل آورد.