رمان "من ببر نيستم" نقد شد

در جلسه اي كه چهارشنبه هفته گذشته در خانه هنرمندان ايران برگزار شد، رمان" من ببر نيستم ، پيچيده به بالاي خود تاكم" با حضور نويسنده به نقد كشيده شد.

در اين جلسه نقد و بررسي كه به همت حلقه نويسندگان فردا برگزار شد ، نويسندگاني چون : حسين سناپور ، ناتاشا اميري ، رسول آباديان ، فريد امين الاسلام ، سيروس نفيسي و فروغ كشاورز حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار ادبي"مهر" حسين سناپور طي سخناني گفت: صفدري توانسته است كل فرهنگ جنوب را به صورت فشرده در رمان خود بياورد.

ناتاشا اميري نيز با تاكيد بر حضور زباني قوي در رمان گفت: اين كتاب واژه سازي مناسبي دارد.

گفتني است جلسه بعدي دو هفته ديگر در خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد كه قرار است آثار داستاني اعضاي داخلي حلقه نويسندگان فردا نقد و بررسي شود.

کد مطلب 13100