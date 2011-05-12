تجهیزات کارخانجات آرد گلستان به روز شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمیدرضا میرآفتاب ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری سومین کارگاه آموزشی مسئولان کنترل کیفی کارخانجات آرد استان افزود: در غیر این صورت از گردونه رقابت حذف خواهند شد کما اینکه کارخانجات آرد گلستان با توجه به پیشرفتهای روز دنیا در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی توانسته اند به خوبی خود را به روز کنند.

وی در ادامه از مسئولان کنترل کیفی کارخانجات آرد گلستان خواست که در تولید آرد تمام استانداردهای لازم در این خصوص را رعایت کنند تا بتوانند کالایی مرغوب تحویل بازارهای هدف خود کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی تمامی دست اندرکاران امر خرید تضمینی گندم به خصوص کارخانجات آردسازی گلستان و بخش خصوصی در فصل خرید سال جاری بتوانیم برگ زرین دیگری در عرصه خدمت رسانی به کشاورزان عزیز در خرید تضمینی گندم استان به انجام برسانیم.

وی اظهار داشت: هدفمندکردن یارانه ها و تغییرات ایجاد شده در شیوه خرید تضمینی گندم از کشاورزان، باید دقت عمل در زمان تحویل گندم از کشاورزان را چند برابر کنند زیرا به تبع خرید گندم کیفی از کشاورز، کارخانه می تواند آرد استاندارد و مطلوب تولید کند.



میرآفتاب افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در فصل خرید سال جاری نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ تر از سال های گذشته خواهد بود و تحقق این امر مستلزم آن است که نظارت ها در امر خرید و تحویل گندم از کشاورزان افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اجرای این امر، از این پس کارخانجات مسئول ارائه گندم و آرد باکیفیت به واحدهای خبازی و دیگر صنوفی هستند که از آن کارخانجات آرد تهیه می کنند.

میرآفتاب گفت: کارخانجات آرد با اجرای قوانین و مقررات پس از هدفمندسازی یارانه ها وارد فضای رقابتی در تولیدات خود شده اند و در این فضا تنها کارخانجات و تولیدکنندگانی باقی خواهند ماند که کالای با کیفیت و متنوع تولید کنند.

مدیر شرکت غله گلستان یادآور شد: کارخانجات و بخش خصوصی در فصل خرید سال 90 باید در خرید گندم به اصولی همچون خرید گندم کیفی و مطلوب و با استانداردهای مورد نظر را در سرلوحه کاری خویش قرار دهند و انجام این مهم نیازمند دارا بودن آزمایشگاهی فعال و پویا است.