صنام مربي و بازيكنان خاطي را جريمه كرد

داورزني مدير عامل باشگاه صنام با اعلام اين خبر در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : اگر چه بازيكن آمريكايي پتروشيمي ماهشهر بسيار خشن بازي مي كرد و در طول بازي حتي باعث مجروح شدن لب و دهان صمد نيكخواه شد اما با اين وجود بازيكنان صنام بايد وارد درگيري مي شدند كه اين موضوع به آنان و مصطفي هاشمي سرمربي تيم هم تذكر داده شد.

داورزني افزود: با تشكيل كميته انضباطي باشگاه صنام سرمربي و بازيكنان دخيل در درگيري را توجيه كرده و به آنان تذكرات لازم را داديم و آنان را با جرايمي نيز روبرو كرديم تا چنانچه در چنين شرايطي باز هم قرار گرفتند از دخالت در درگيري ها خودداري كرده و جريان و حكم بازي را فقط به داوران و ناظر مسابقه كه بر مبناي قانون عمل مي كنند واگذار كنند.