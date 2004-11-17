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۲۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۳۱

ليگ برتر بسكتبال ؛

صنام مربي و بازيكنان خاطي را جريمه كرد

در پي درگيري بوجود آمده در جريان بازي دو تيم صنام و پتروشيمي كه منجر به مجروح شدن چند بازيكن و نيز اخراج آنان از زمين شد، كميته انضباطي باشگاه صنام تشكيل جلسه داده و مربي و بازيكنان خاطي را جريمه كرد.

داورزني مدير عامل باشگاه صنام با اعلام اين خبر در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : اگر چه بازيكن آمريكايي پتروشيمي ماهشهر بسيار خشن بازي مي كرد و در طول بازي حتي باعث مجروح شدن لب و دهان صمد نيكخواه شد اما با اين وجود بازيكنان صنام بايد وارد درگيري مي شدند كه اين موضوع به آنان و مصطفي هاشمي سرمربي تيم هم تذكر داده شد.
داورزني افزود: با تشكيل كميته انضباطي باشگاه صنام سرمربي و بازيكنان دخيل در درگيري را توجيه كرده و به آنان تذكرات لازم را داديم و آنان را با جرايمي نيز روبرو كرديم تا چنانچه در چنين شرايطي باز هم  قرار گرفتند از دخالت در درگيري ها خودداري كرده و جريان و حكم بازي را فقط به داوران و ناظر مسابقه كه بر مبناي قانون عمل مي كنند واگذار كنند.

 

کد مطلب 131002

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