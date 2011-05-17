سد نرماب ناجی کشاورزی گلستان/ کم آبی 20 هزار هکتار رفع می شود

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: محدوده مطالعاتی طرح نرماب چهل چای در حوزه رودخانه های نرماب، چهل چای و خرمالو در حوزه شهر مینودشت در شرق استان گلستان واقع شده است که شهرهای گنبد کاووس، مینودشت و آزادشهر از مهمترین مراکز جمعیتی این محدوده است.

وی بیان داشت: مطالعات مرحله شناخت منابع آب رودخانه های نرماب چهل چای و خرمالو در سال 1376 توسط مهندسان مشاور آب توسعه پایدار انجام شده است.

وی اظهار داشت: در مرحله شناخت 15 گزینه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت چهار گزینه برتر برای بررسی بیشتر در مطالعات مرحله اول معرفی شد.

طبق بررسی های انجام گرفته در مطالعات مرحله اول، احداث سد مخزنی نرماب و انتقال جریان به هنگام رودخانه های خرمالو و چهل چای به پشت سد مخزنی نرماب بعنوان بهترین گزینه معرفی شد.



وضع فعلی کشاورزی محدوده مطالعاتی

حیدریان بیان داشت: از مجموع 26 هزار و 626 هکتار اراضی زیرکشت محصولات مختلف، تنها شش هزار و 336 هکتار و یا به عبارتی حدود 24 درصد آن بصورت آبی و بقیه بصورت دیم زیر کشت برده می شود و علاوه بر کشت اصلی سالانه، حدود سه هزار و 446 هکتار نیز به شکل کشت مجدد مورد استفاده قرار می گیرد که کلاً کشت آبی است.

وی کنترل و ذخیره سیلاب، توسعه و بهبود کشاورزی در اراضی تحت پوشش در سطح 20 هزارهکتار، تنظیم و رها سازی حقابه های پایاب، استفاده صحیح از منابع آب زیر زمینی و تلفیق آن با آب سطحی ،تامین آب شرب و صنعت منطقه، توسعه صنعت توریسم و گردشگری، را از اهداف این طرح اعلام کرد.





مدیرعامل آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: سیستم انتقال آب رودخانه چهل چای به پشت سد مخزنی نرماب شامل بند انحرافی چهل چای به ارتفاع چهار متر و یک رشته تونل به طول سه هزار و 170 متر با مقطع نعل اسبی است.



حیدریان گفت: سیستم انتقال آب رودخانه خرمالو به پشت سد مخزنی نرماب شامل احداث بند انحرافی خرمالو به ارتفاع چهار متر، کانال انتقال آب به طول شش هزار و 335 متر و یک رشته تونل به طول دو هزار و 665 متر است.

به گزارش مهر، با احداث سد مخزنی بر روی رودخانه نرماب و انحراف آب رودخانه های چهل چای وخرمالو سالانه حدود 175 میلیون متر مکعب آب تنظیم خواهد شد.

همچنین با استفاده از پتانسیل منابع آب زیرزمینی منطقه می توان علاوه بر آبیاری کلیه اراضی محدوده (حدود 20 هزار هکتار)، آب شرب شهرها و روستاهای شرق استان و نوار مرزی را تامین کرد؛ ضمن اینکه با رها سازی آب به پایین دست بخشی از نیاز های مسیر گرگان رود و پایاب وشمگیر نیز تامین می شود.