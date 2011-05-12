تشدید تنشها بین پادشاه و نخست وزیر بحرین/ درگیری مسلحانه هواداران دوطرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، منابع خبری از بالا گرفتن اختلافات میان اعضای خاندان آل خلیفه و درگیری میان آنها خبر دادند.

این منابع از وقوع درگیری میان هواداران "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین با "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نخست وزیر این کشور در مناطق "الرفاع"،"الحد"،"المحرق" و" البدیع" که تعدادی کشته و مجروح برجای گذاشته است خبر دادند.

منابع فوق بیان کردند: مقامات سعودی به شاه بحرین درباره برکناری عمویش خلیفه بن سلمان که مهره وابسته به آنهاست هشدار داده اند و تهدید به حضور نظامی بیشتر کرده اند.

به گفته این منابع اختلافات این دو به مدتها قبل بر می گردد اما اخیرا به حدی رسیده است که عکس حمد بن عیسی هم از سوی طرفداران نخست وزیر پاره شده است.

منابع مذکور اعلام کردند که پیامکهای تهدید آمیزی برای پادشاه بحرین از سوی نهادهای امنیتی که به نخست وزیر وابسته است ارسال می شود.

به گفته این منابع حمد بن عیسی پادشاه بحرین درصدد اجرای طرحی برای امتیاز دادن به مردم است اما خلیفه بن سلمان آل خلیفه که به شدت از جانب عربستان حمایت می شود با این موضوع مخالفت می کند.