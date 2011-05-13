تولید اشتغال توسعه عمرانی زنجان را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابراهیم عزیزی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع پتروشیمی تقویت تولید در کشور را در سال جهاد اقتصادی یاد کرد و افزود: تقویت تولید در کشور اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

وی هدف از این سفر را شناسایی مشکلات و ارائه راهکار های مناسب عنوان کرد و ادامه داد: کارهای بسیار خوبی در حوزه اقتصادی صورت گرفته و از نیروهای مجرب و مثبت در این حوزه استفاده شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عمده مشکل مجتمع پتروشیمی را تضامین عنوان کرد و تاکید کرد: مشکل تضامین برای وثایق با مدیریت درست نمایندگان و مدیران باید حل شود و باید از منابعی که منجر به تولید زاینده می شود استفاده کرد.

عزیزی با اشاره به اینکه 15 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم برآورد شده است این سرمایه برآوردی در سالجاری افزایش خواهد یافت، گفت: بودجه امسال در راهکارهای مختلف رونق کسب و کار و اشتغال است.

وی تاکید کرد: با حل مشکل مربوط به مجتمع پتروشیمی تولیدات افزایش یابد و معضل بیکاری به حد خیلی پایین می رسد.

مجتمع پتروشیمی مشکل مالی ندارد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یاد آور شد: باید کارهای تصدی به مردم واگذار شود و کارها با ارزان ترین قیمت اجرایی شود لذا ایجاد اشتغال و تولید حق مردم است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صادرات غیر نفتی توسعه اقتصاد استان را به دنبال دارد و در ارتقای سطح در آمد طبقات مردم نقش مهمی را ایفا می کند.

محمد حسن ابوترابی فرد خدمت رسانی به مردم را از سیاستهای دولت عدالت محور یاد کرد و افزود: در حال حاضر مجتمع پتروشیمی هیچگونه مشکل مالی ندارد.

وی اظهار داشت: دست اندرکاران در اجرای پروژه ها باید کارها را ارزان و سریع تر انجام دهند و از کارهای گران در کشور فاصله بگیرند و در سال جهاد اقتصادی مساعدت جدی را با دولت در راستای تحقق کارهای اقتصادی بزرگ را در دستور کار داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجتمع پتروشیمی تاکید کرد: مجتمع پتروشمی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است لذا بیشترین سهامداران مردم هستند و باید مردم نتیجه کار را هر چه زودتر ببینند.

ابوترابی فرد گفت: ظرفیت های بسیار بالایی در تمامی بخش ها در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که در حال حاضر ایران با تکیه بر این توانمندی ها توانسته نیروی نظامی امریکا در منطقه خاورمیانه را مهار کند و ماشین نظامی جهان استکبار را از تحرک باز دارد.

وی از راه اندازی صندوق توسعه ملی بعنوان یکی از بسترهای ایجاد شده برای جهش اقتصادی کشور خبر داد و افزود: بر اساس آیین نامه و قوانین تصویب شده برای این صندوق در طول سال 20 درصد از تمامی در آمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شده و برای پرداخت تسهیلات ارزی و اجرای طرح های بزرگ کشور هزینه خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت از مزیت های بالایی برخوردار است و دارای توجیه اقتصادی است و می تواند در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: در استان زنجان ظرفیت ها و پتانسیلهای بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی وجود دارد که با اجرای پروژ ه ها و دخالت در کارهای و سرمایه های غیر نفتی می توان اشتغال پایدار را در استان ایجاد کرد.

وی افزود: در آینده قطره ای نفت به خارج از کشور صادر نخواهد شد و این فرآورده ارزشمند در سرمایه گذاری استان استفاده خواهد شد.