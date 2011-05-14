آغاز مهلت ویرایش اطلاعات کنکور ارشدپزشکی از فردا/ جزئیات برگزاری آزمون

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه افرادی که ثبت نام اولیه را انجام دادهاند در روزهای 25 و 26 اردیبهشت باید نتیجه بررسی مدارک خود را مشاهده کنند. در این راستا پیامی را مشاهده می کنند و باید بر اساس آن عمل کنند.
وی افزود: کلیه داوطلبان میتوانند در تاریخ اعلام شده نسبت به تصحیح، ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک ناقص خود اقدام کنند. با توجه به اینکه برای بار دوم افراد مجاز به تصحیح اطلاعات خود و برای بار سوم مجاز به ارسال مدارک هستند در صورت هرگونه نقص مدرک یا اشتباه وارد کردن اطلاعات، مسئولیت این امر به عهده فرد بوده و متعاقباً اقدامی میسر نخواهد بود.
نسل سراجی اظهار داشت: کلیه کسانی که مدارک خود را ارسال کرده اند اما موفق به تکمیل فرم ثبت نام نشدهاند نیز باید نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کرده و کد رهگیری دریافت کنند و در پایان از آن پرینت گرفته و نزد خود نگه دارند.
وی یادآور شد: افرادی که ثبت نام را انجام دادهاند ولی کد رهگیری دریافت نکرده اند با انتخاب گزینه " کد رهگیری خود را فراموش کردهام" کد رهگیری خود را با وارد کردن کد ملی و شماره فیش واریزی نسبت به دریافت کد اقدام کنند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: همچنین برای کلیه متقاضیان سهمیه رزمندگان اعلام کد ایثارگری الزامی است و بسته به نوع سهمیه انتخابی ارسال اسکن اصل کارت شاهد، جانباز، آزاده الزامی است.
وی افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی باید توجه داشته باشند که ارسال اسکن اصل مدارک ستارهدار(شناسنامه، کارت ملی، فیش بانکی، عکس) برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است اما سایر مدارک براساس شرایط هر داوطلب است و ارسال اسکن اصل یکی از مدارک از جمله دانشنامه، گواهی معدل صادره از دانشگاه محل تحصیل، فرم شماره یک ممهور و امضا شده، فرم شماره دو ممهور و امضا شده، اعلام دانشگاه که به صورت اینترنتی به مرکز سنجش اعلام شده، فرم معرفی به نظام وظیفه که دقیقا رشته و گرایش در آن قید شده باشد، الزامی است.
نسل سراجی تاکید کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات از طریق دانشگاه محل تحصیل امکانپذیر نیست و باید مدرک معتبر مورد نیاز را داوطلب پس از اسکن شخصا از طریق همین سایت و گزینه تکمیل مدارک ارسال کند.
وی با اشاره به زمان ارائه کارت ورود به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون و برگه راهنما از روز 28 خرداد تا 3 تیر تنها بصورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir توزیع می شود.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: زمان انتخاب محل تحصیل همزمان با دریافت کارت تنها به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در تاریخ 28 خرداد تا 3 تیر صورت می گیرد و داوطلبان دقت کنند که این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.
وی گفت: آزمون 19 رشته در نوبت صبح 2 تیرماه، آزمون 16 رشته در نوبت عصر 2 تیرماه و آزمون 19 رشته در نوبت صبح 3 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور در 24 شهر، 54 رشته برگزار می شود. حدود 52 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.
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