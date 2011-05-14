آغاز مهلت ویرایش اطلاعات کنکور ارشدپزشکی از فردا/ جزئیات برگزاری آزمون

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه افرادی که ثبت نام اولیه را انجام داده­اند در روزهای 25 و 26 اردیبهشت باید نتیجه بررسی مدارک خود را مشاهده کنند. در این راستا پیامی را مشاهده می کنند و باید بر اساس آن عمل کنند.

وی افزود: کلیه داوطلبان می­توانند در تاریخ اعلام شده نسبت به تصحیح، ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک ناقص خود اقدام کنند. با توجه به اینکه برای بار دوم افراد مجاز به تصحیح اطلاعات خود و برای بار سوم مجاز به ارسال مدارک هستند در صورت هرگونه نقص مدرک یا اشتباه وارد کردن اطلاعات، مسئولیت این امر به عهده فرد بوده و متعاقباً اقدامی میسر نخواهد بود.

نسل سراجی اظهار داشت: کلیه کسانی که مدارک خود را ارسال کرده اند اما موفق به تکمیل فرم ثبت نام نشده­اند نیز باید نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کرده و کد رهگیری دریافت کنند و در پایان از آن پرینت گرفته و نزد خود نگه دارند.

وی یادآور شد: افرادی که ثبت نام را انجام داده­اند ولی کد رهگیری دریافت نکرده اند با انتخاب گزینه " کد رهگیری خود را فراموش کرده­ام" کد رهگیری خود را با وارد کردن کد ملی و شماره فیش واریزی نسبت به دریافت کد اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: همچنین برای کلیه متقاضیان سهمیه رزمندگان اعلام کد ایثارگری الزامی است و بسته به نوع سهمیه انتخابی ارسال اسکن اصل کارت شاهد، جانباز، آزاده الزامی است.

وی افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی باید توجه داشته باشند که ارسال اسکن اصل مدارک ستاره­دار(شناسنامه، کارت ملی، فیش بانکی، عکس) برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است اما سایر مدارک براساس شرایط هر داوطلب است و ارسال اسکن اصل یکی از مدارک از جمله دانشنامه، گواهی معدل صادره از دانشگاه محل تحصیل، فرم شماره یک ممهور و امضا شده، فرم شماره دو ممهور و امضا شده، اعلام دانشگاه که به صورت اینترنتی به مرکز سنجش اعلام شده، فرم معرفی به نظام وظیفه که دقیقا رشته و گرایش در آن قید شده باشد، الزامی است.

نسل سراجی تاکید کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات از طریق دانشگاه محل تحصیل امکانپذیر نیست و باید مدرک معتبر مورد نیاز را داوطلب پس از اسکن شخصا از طریق همین سایت و گزینه تکمیل مدارک ارسال کند.

وی با اشاره به زمان ارائه کارت ورود به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون و برگه راهنما از روز 28 خرداد تا 3 تیر تنها بصورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir توزیع می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: زمان انتخاب محل تحصیل همزمان با دریافت کارت تنها به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در تاریخ 28 خرداد تا 3 تیر صورت می گیرد و داوطلبان دقت کنند که این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

وی گفت: آزمون 19 رشته در نوبت صبح 2 تیرماه، آزمون 16 رشته در نوبت عصر 2 تیرماه و آزمون 19 رشته در نوبت صبح 3 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور در 24 شهر، 54 رشته برگزار می شود. حدود 52 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.