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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

ابتدای خردادماه جاری/

واحد نخست نیروگاه 484 مگاواتی زواره بهره‌برداری می‌شود

واحد نخست نیروگاه 484 مگاواتی زواره بهره‌برداری می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: واحد نخست نیروگاه 484 مگاواتی زواره اصفهان تا ابتدای خردادماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این نیروگاه که سرمایه‌گذاری آن به میزان حدود پنج هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی انجام شده، دارای دو واحد 162 مگاواتی گازی و یک واحد 160 مگاواتی بخار است که واحد نخست آن در خردادماه، واحد دوم آن در تیرماه و واحد بخار آن در بهمن ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

این نیروگاه نخستین نیروگاه در سطح کشور است که بخش گاز و بخار آن به صورت همزمان اجرا می‌شود.

سوخت نیروگاه 484 مگاواتی زواره اصفهان که از جمله نیروگاه‌های سیکل ترکیبی محسوب می‌شود، نفت گاز و گاز طبیعی است.

عملیات اجرایی ساخت نیروگاه زواره در ابتدای دی ماه سال 87 آغاز شده و پیمانکار اجرایی آن شرکت مپنا نیرو به شمار می‌رود که در مدت حدود دو سال آماده بهره‌برداری شده است.

نیروگاه 484 مگاواتی سکیل ترکیبی زواره در شمال شرق استان اصفهان و در شهرستان اردستان (حومه زواره) واقع شده که چهار خط 230 کیلوولت از ایستگاه 230 کیلوولت این نیروگاه به ایستگاه‌های 230 کیلوولت اردستان، نیروگاه شهید محمد منتظری و نائین منشعب شده است.

کد مطلب 1310190

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