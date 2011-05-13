به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این نیروگاه که سرمایهگذاری آن به میزان حدود پنج هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی انجام شده، دارای دو واحد 162 مگاواتی گازی و یک واحد 160 مگاواتی بخار است که واحد نخست آن در خردادماه، واحد دوم آن در تیرماه و واحد بخار آن در بهمن ماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
این نیروگاه نخستین نیروگاه در سطح کشور است که بخش گاز و بخار آن به صورت همزمان اجرا میشود.
سوخت نیروگاه 484 مگاواتی زواره اصفهان که از جمله نیروگاههای سیکل ترکیبی محسوب میشود، نفت گاز و گاز طبیعی است.
عملیات اجرایی ساخت نیروگاه زواره در ابتدای دی ماه سال 87 آغاز شده و پیمانکار اجرایی آن شرکت مپنا نیرو به شمار میرود که در مدت حدود دو سال آماده بهرهبرداری شده است.
نیروگاه 484 مگاواتی سکیل ترکیبی زواره در شمال شرق استان اصفهان و در شهرستان اردستان (حومه زواره) واقع شده که چهار خط 230 کیلوولت از ایستگاه 230 کیلوولت این نیروگاه به ایستگاههای 230 کیلوولت اردستان، نیروگاه شهید محمد منتظری و نائین منشعب شده است.
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