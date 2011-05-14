تولید و انتشار "رمان نوجوان امروز" در انتخاب کانون پرورشی دخیل بود

حمیدرضا شاه‌آبادی مدیر انتشارات و معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در گفتگویی با خبرنگار مهر دلایل انتخاب این انتشارات به عنوان ناشر برتر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را اینگونه توضیح داد: کانون در سال‌های گذشته هم این عنوان را کسب کرده است، ولی نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که سال 89 سالی پرکارتر و با تنوع بیشتر برای ما بوده است.

وی ادامه داد: به طور نمونه تولید مجموعه "رمان نوجوان امروز" که توسط نویسندگان شاخص برای نوجوانان نوشته و منتشر شده که روند تدوین آنها نیز ادامه دارد و دیگر تولیدات ویژه در ادبیات کودک و نوجوان از جمله فعالیت‌هایی بوده که بار دیگر عنوان ناشر برتر سال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان را برای کانون به ارمغان آورده است.

مدیر انتشارات کانون درباره حضورهای بین‌المللی کانون نیز توضیح داد: حضورهای بین‌المللی کتاب‌های کانون به دلیل کیفیت خوب آنهاست و ما به طور میانگین سالانه حق ترجمه و چاپ 10 کتابمان را به ناشران خارجی واگذار می‌کنیم که این نیز وجهه و حضور بین‌المللی کانون را نشان می‌دهد.

شاه‌آبادی افزود: گرچه مهم‌ترین وظیفه ما در بخش انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ کتاب است، ولی خود را به این فعالیت محدود نکرده‌ایم و برنامه‌های جنبی چون جلسات نقد و بررسی کتاب‌ها، سفرهای گروهی نویسندگان و مترجمان و ... از فعالیت‌های فرهنگی است که دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که حمایت مالی دولت چه تاثیری در موفقیت‌های انتشارات کانون دارد؟ عنوان کرد: ما هم محدودیت‌ها و مشکلات بودجه‌ای خودمان را داریم؛ ضمن اینکه موظف به درآمدزایی نیز هستیم تا بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم.

معاون تولید کانون اضافه کرد: از خیلی جهات دیگر هم محدودیت‌های ما از ناشران خصوصی بیشتر است و آنها در مواردی دستشان بازتر است. به طور نمونه وقتی نهادها می‌خواهند کتاب خریداری کنند از ناشران خصوصی به راحتی خرید می‌کنند؛ ولی به ما می‌گویند شما دولتی هستید و نمی‌خرند.

شاه آبادی اشاره کرد: البته منکر نمی‌شوم که در مواردی هم دست ما بازتر است، ولی بزرگ‌ترین سرمایه ما اعتبار و شناخته شدن ما بین مخاطبان است که سعی کرده‌ایم آنها را حفظ کنیم.

وی در پایان بر نقش مهم مخاطب تاکید کرد و گفت: اعتماد مردم بدون هیچ تعارف، بزرگ‌ترین سرمایه ما است و سعی می‌کنیم آن را از دست ندهیم و از این موقعیت به خوبی استفاده کنیم.