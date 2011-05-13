اتهام تروریستی بودن گروهک منافقین را قبول نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، این تصمیم فرانسه، دولت آمریکا را ترغیب می کند تا سازمان مجاهدین خلق(گروهک منافقین) را از فهرست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه حذف کند.

به نوشته وال استریت ژورنال، مقامات فرانسوی در سال 2003 تحقیقات رسمی خود را علیه 24 نفر از اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در نزدیکی پاریس آغاز و اعلام کردند این افراد کمکهای مالی سازمانهای بشردوستانه در اروپا را به منظور حمایت از پروژه های تروریستی علیه ایران هزینه می کنند.

مقامات فرانسوی همچنین در جریان تحقیقات خود دریافتند سران گروهک منافقین اقدامات خشونت بار علیه دولت ایران را تمجید می کنند، این در حالی است که وکلای اعضای این سازمان مدعی شده اند این اقدامات خشونت بار به معنای انجام عملیاتهای تروریستی نیست.

با وجود این "مارک ترویدیک" و "ادموند بروناد" قضات فرانسوی اعلام کردند: به دلیل نبود مدارک کافی درباره تمجید از آسیب دیدن غیرنظامیان نمی توان سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را به عنوان یک سازمان تروریستی توصیف کرد.