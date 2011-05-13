کسب رتبه نخست ارائه خدمات داوطلبی جهان توسط هلال احمر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ماشاء الله پور طلوعی افزود: درحال حاضر دو میلیون داوطلب در کشور در امر امور داوطلبانه با جمعیت همکاری دارند که از آن رقم 530 هزار نفر به عنوان عضو داوطلب هستند.

وی گفت: این تعداد در حال سازماندهی برای ارائه خدمات مطلوب قرار دارند و امیدواریم با فعال شدن این عزیزان، بتوانیم در تحقق شعار توان توانمندان برای نیاز نیازمندان موفق باشیم.

وی افزود: حقیقتا داوطلبان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، به عنوان یکی از استانهای فعال پیشرو و موفق در کشور می باشد و این در سایه انسجام خوب نیروها و مدیریت توانمند معاونت داوطلبان این استان می باشد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور با تاکید بر اینکه ایران یکی از 10 کشور بحران خیز در جهان می باشد،تصریح کرد: از 42 نوع حادثه در جهان، 37 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد و استان آذربایجان شرقی روی خط قرمز زلزله قرار دارد و همگی این موارد ضرورت توجه به امرآموزش و آمادگی های امدادی را دو چندان می کند.

مهندس پور طلوعی افزود: بدون داشتن نیروی های توانمند هرگز نمی توان در برابر بلایای طبیعی ایستاد و نبود آموزش همانند اسلحه بدون فشنگ است که در مواقع ضروری به درد هیچ کس نخواهد خورد.

وی افزود: حادثه خبر نمی کند و در طول زندگی بشری حوادث بوده و خواهد بود و نمی توان جلوی آن را گرفت، بلکه بایستی با آموزش و اجرای مانورهای امدادی از اثرات آن جلوگیری و میزان صدمات را پایین آورد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور، استان آذربایجان شرقی را یکی از استانهای با استعداد و توانا در امر مقابله با بحران دانسته و اظهار داشت: بدون اغراق باید بگویم که استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای توانمند و موفق در امر امدادی، جوانان، داوطلبان، درمان و توانبخشی و ... است.