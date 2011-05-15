سرپرست معاونت خدمات شهرداری قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین با حکمی از سوی شهردار قزوین، عبدالعلی دربندی زاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری و حمیدرضا الموتی به سمت مشاور و رئیس حوزه شهردار منصوب شد.

مسعود نصرتی شهردار قزوین در جلسه معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد، با اشاره به نیازهای موجود شهرداری و برنامه ریزی های صورت گرفته و نگاه عمرانی در راستای اجرای برنامه های سال 90 شهرداری قزوین گفت: نیاز به ایجاد تغییراتی درمسیر اجرای پروژه ها در مجموعه شهرداری احساس می شود که برای رفع برخی نقاط ضعف و ایجاد تعامل بهتر با تعریف شرح وظایف جدید حمیدرضا الموتی به دلیل دارا بودن تجربیات و نوع شناخت از مجموعه شهرداری به سمت مشاور شهردار و رئیس حوزه شهردار منصوب می شوند.

نصرتی افزود: با توجه به سوابق و تجربیات دربندی زاده نیز سرپرستی معاونت خدمات شهری برعهده ایشان قرار می گیرد تا شش حوزه زیر مجموعه این معاونت با برنامه ریزی جدید اداره شود.

دربندی زاده در سالهای اخیر به عنوان مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری قزوین فعالیت کرده است.