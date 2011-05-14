سفیر ایران سرپوش بر کشتار مردم افغانستان و پاکستان توسط امریکا را تقبیح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف طی سخنانی در همایش بزرگداشت عطار و خیام که در دانشگاه بین المللی کی یف در جمع استادان، دانشجویان و شخصیت های فرهنگی و آکادمیک ایراد شد، با اشاره به جایگاه عرفانی این دو شاعر بزرگ ، بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاهی طرفین برای ارتقای همکاری علمی دو کشور تاکید کرد.

وی با تاکید بر محوری بودن نقش استقلال و جایگاه ژئوپلتیکی و جغرافیای انسانی ایران و اوکراین به عنوان دو مولفه مهم در تاثیر گذاری بر تعمیق مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه اظهار داشت : خودباوری ، استقلال و شکوفایی علمی و اقتصادی از دستاوردهای سی و دو ساله انقلاب اسلامی بود و ایران در این مدت توانست تنگناها و محدودیتها را به فرصت های طلایی برای توسعه و ثبات منطقه ای خویش تبدیل کند.

ارتقاء سطح اقتصادی و علمی کشورمان تا سطح چهل رتبه در عرصه جهانی ، افزایش مقالات علمی ISI از 398 فقره در اوایل انقلاب به رقم 20000 فقره در سال گذشته، توصیه به مطالعه گزارش سفر 5 سردبیر رسانه های مهم اوکراینی پس از سفر به ایران برای درک واقعیتها و پیشرفتهای ایران ، از جمله سخنان سفیر در این همایش بود در ادامه آن برنامه پاسخ به سوالات دانشجویان اوکراینی مطرح و دیدگاه ها و مواضع کشورمان تبیین شد.

قاسمی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران، در این برنامه نقش رسانه های امریکایی و صهیونیستی را در ارائه سیاه نمایی های کاذب علیه ایران برشمرده و مطالعه عالمانه و دقیق دانشجویان در خصوص زوایای واقعی تحولات منطقه ای را خواستار شد.

وی سرپوش نهادن رسانه های غربی به جنایتهای نیروهای آمریکا در افغانستان و پاکستان ، اهداف و ناتوانی دولت اوباما در عدم اجرای تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو و حفظ زندانهای سیار در اروپا وکشتار روزانه مردم بی گناه پاکستان و افغانستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی را به عنوان نمونه ای از رفتار دوگانه قدرتهای غربی تقبیح کرد.

همچنین سفیر کشورمان در دیدار با پروفسور خاچاطوریان رئیس آن دانشگاه ، پروفسور موشکودیانی استاد فلسفه و خانم اولگا معاون بین الملل دانشگاه بین المللی کی یف، بر استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاهی دو کشور تاکید کرد.

در ابتدای همایش فیلمی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های اقتصادی کشور به زبان روسی به نمایش در آمد و سپس دکتر سید علوی مقدم و پروفسور موشکودیانی مقالات علمی خود را در بزرگداشت جایگاه ادبی و عرفانی این دو شاعر و عارف بزرگ ارائه کردند.

رئیس دانشگاه بین المللی کی یف همچنین تمایل و آمادگی خود را برای افزایش مراودات علمی و آکادمیک به ویژه در بخش های شرق شناسی ، ایران شناسی و زبان فارسی ابراز داشت.