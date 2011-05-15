تعرضی به قبور مطهر شهدای قزوین صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حامد کبودوند عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: موضوع تعرض به قبور مطهر شهدا در حالی در بین مردم مطرح شده که حفاری در محدوده قبور شهدا صورت نگرفته بلکه فقط سنگ قبرها برداشته شده است.

کبودوند که به نمایندگی از هیئت امنای امامزاده حسین(ع) گفتگو می کرد درباره اتفاقات اخیر مبنی بر اینکه در انجام اجرای طرح مرمت محوطه گلزار شهدای امامزاده حسین(ع) در قزوین به شهدای این امامزاده بی‌حرمتی شده است، گفت: متولیان عمرانی با عکسبرداری و نقشه برداری‌های دقیق قبل از خاکبرداری مختصات فضای بقعه متبرکه را ثبت و ضبط کردند و سپس حفاری را آغاز کردند و به هیچ وجه تعرضی به قبور مطهر شهدا و علما صورت نگرفته و فقط سنگ قبرها برداشته شده است.

وی افزود: هیچ هتک حرمتی به قبور مطهر شهدا صورت نگرفته و عدم تنویر افکار عمومی، عدم شفاف سازی، عدم اطلاع رسانی به موقع و عدم رعایت اصول محافظت عمرانی از دلایل بروز اتفاقات اخیر بود.

این عضو هیئت امنا با بیان اینکه قصور اجتماعی در تنویر افکار عمومی شایعاتی را درباره هتک حرمت به قبور شهدا دامن زد اظهارداشت: پاسخ شرعی و فقهی به استفتائات این بود که قبور علما، شهدا و مسلمانانی که کمتر از 30 سال از وفاتشان گذشته است نباید مورد عملیات عمرانی قرار گیرد در غیر این صورت امکان خاکبرداری هست و در صورت مواجه با اجساد باید با رعایت احترام در مکان دیگری دفن شوند.

کبودوند یادآورشد: با توجه به اینکه مرقد مطهر آیت الله صامت در صحن غربی امامزاده قرار دارد دقت شد که عملیات خاکبرداری از هر ضلع با فاصله مناسب خاکبرداری شود و همین اتفاق در ضلع شرقی امامزاده که قبور چند شهید مطهر از جمله شهیدان سلمانیان و اقمشه در آنجا قرار داشت روی داد.

وی درباره تصاویری که از اجساد در خبرگزاری ها منتشر شده است گفت: در حین خاکبرداری کارگران به عجزهایی رسیدند که در درون آن‌ها اجسادی در گذشته به صورت دسته جمعی در آنجا دفن شده بودند که این اجساد متعلق به دوره قاجار و یا قبل از آن است که بعد از جمع آوری این اجساد همه آن ها در درون کیسه هایی برای دفن مجدد قرار داده شد که عده‌ای معاندانه شیطنت کردند و آن استخوان ها را مخفیانه برداشته و بر روی قبور مطهر شهدا که سنگ قبرهایشان برداشته شده بود قرار دادند در نتیجه شائبه حفاری قبور مطهر شهدا در اذهان عمومی تداعی کرد.

وی اظهار داشت: دلیل حضور من در اینجا نه دفاع از عملکرد مسئول خاصی است و نه زیر سوال بردن مسئولی بلکه وظیفه شرعی خود می دانستم که افکار عمومی را روشن کنم.



کبودوند با اظهار اینکه ساماندهی عمرانی و فرهنگی امامزاده حسین(ع) بر عهده هیئت امنای این امامزاده قرار دارد افزود:

خاکبرداری از قبور مدفون در محدوده بقعه با میراث فرهنگی هماهنگ شده بود و اداره کل اوقاف نیز کارفرمای این پروژه بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان تعرض به قبور مطهر شهدا صورت نگرفته است اظهارداشت: با اطلاع رسانی به موقع درباره

خاکبرداری های بقعه متبرکه امامزاده حسین(ع) هیچ یک از این اتفاقات اخیر صورت نمی‌ گرفت.

عضو هیئت امنای امامزاده حسین(ع) در ادامه گفت: سازماندهی امور عمرانی و فرهنگی این بقعه متبرکه بر عهده هیئت امنای

امامزاده حسین(ع) است و همه مسائل حقوقی مرتبط با مسائل عمرانی نیز در حیطه مدیرت هیئت امنای این بقعه است.

وی گفت: با توجه به اینکه برخی مسائل عمرانی در شان این بقعه متبرکه نبود لذا بنا شد برخی ساخت و سازهای عمرانی در این مکان صورت گیرد و با شروع فعالیت‌های عمرانی، اجرای کف سازی و بهسازی صحن فعلی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه در کنار کارهای عمرانی باید نکات اجتماعی هم در نظر گرفته می شد استفتائاتی در خصوص نحوه جابه جایی قبور به خصوص قبور مطهر شهدا انجام شد.