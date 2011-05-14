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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

در استان گیلان/

پناهگاه حیات وحش لوندویل جایگاه دفع زباله شده است

پناهگاه حیات وحش لوندویل جایگاه دفع زباله شده است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان گیلان گفت: پناهگاه حیات وحش لوندویل شهرستان آستارا بیش از 15 سال بدون هیچ گونه مدیریتی جایگاه دفع زباله شده است.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جایگاه دفع زباله در لوندویل از هیچ یک از ضوابط مکان یابی جایگاههای دفع زباله تبعیت نمی کند.

وی اظهارداشت: این مکان در حریم هزار متری دریا و در پناهگاه حیات وحش لوندویل واقع است که هر دو خصوصیت آن خطوط قرمزی هستند که ممنوعیت دفع زباله در چنین مکانی را تشدید می کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه زباله آستارا و سکونتگاههای اطراف به کلی در این مکان تخلیه می شود، گفت: به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی مرتکبان به این گونه اقدامات به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

وی اظهارداشت: اقدامات قانونی محیط زیست گیلان برای صیانت از سلامت عمومی گیلانی ها که حق طبیعی آنان است ادامه خواهد داشت و اقدام بعدی مکانهای دفع غیر بهداشتی سایر شهرستانهای خواهد بود که بصورت غیراصولی و غیر بهداشتی زباله خود را دفع می کنند.

عبدوس ادامه داد: براساس ماده هفت قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرایی کلیه پسماندهای خانگی در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف آنها بر عهده بخشداریها است.

وی یادآورشد: همچنین بر اساس ماده چهار آئین نامه اجرایی این قانون تا پایان امسال شهرداری تمام مراکز استانها و تا پایان سال 92 شهرداری سایر شهرها و روستاها موظفند تمام پسماندهای خانگی را بصورت تفکیک شده مدیریت کنند که تاکنون متاسفانه هیچ کدام از شهرداریها بجزء رشت نسبت به این موضوع اقدامی نکرده است.

کد مطلب 1310419

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