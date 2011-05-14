برنامه‌ ریزی برای تربیت استادان کارآفرین در جامعه ضروری است

کامبیز طاهری‌ آبکنار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دامنه تأثیرات کارآفرینی بر جامعه از تغییر در ارزش‌ های اجتماعی و رشد شتابان اقتصادی بسیار وسیع است.

وی با اشاره به تغییرات مختلفی که رواج فرهنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می‌کند، اظهارداشت: پیامدهای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بیش از دیگر اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است و کارآفرینان از رسیدن نظام اقتصادی به تعادل ایستا جلوگیری می‌ کنند.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان ایجاد ثروت، اشتغالزایی، توسعه فناوری، ترغیب و تشویق سرمایه‌ گذاری، شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید، افزایش رفاه و ساماندهی و استفاده اثربخش از منابع را از مهمترین ثمره‌ های کارآفرینی برشمرد.

وی همچنین ویژگی بارز اقتصاد امروز را تغییرات سریع نامید و بیان داشت: در چنین اقتصادی کشورهای می ‌توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند.

طاهری‌ آبکنار با اشاره به تحقیقات و پژوهش‌ های علمی در زمینه کارآفرینی خاطرنشان کرد: حدود 95 درصد از نوآوری ‌ها در راستای فناوری منجر به تحولات بنیادی در عرصه صنعت شده و کارهای کارآفرینانه پدید آورده‌ اند.

وی گفت: مهمترین روندی که در اقتصاد دیده می ‌شود حرکت به طرف نظام اقتصادی با ماهیت شبکه‌ ای است و در چنین اقتصادی کنترل و تخصیص منابع به صورت توزیع شده صورت می‌ گیرد و نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز برنامه ‌ریزی دولتی است.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان ترویج فرهنگ کارآفرینی، ترغیب دانشگاهیان به آموزش کارآفرینی و گسترش تحقیقات تفصیلی در‌باره کارآفرینان را از اهم اهداف این مرکز عنوان کرد.

وی یادآورشد: برنامه ‌ریزی برای تربیت استادان کارآفرین، انتقال دستاوردهای تحقیقی درباره کارآفرینی، شناسایی کارآفرینان سال، کمک به ایجاد پارک ‌های علمی و برطرف کردن محدودیت ‌ها در مسیر توسعه کارآفرینی از مهمترین برنامه‌ های این مرکز به شمار می ‌رود.