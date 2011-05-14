به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش رسیده به حراست تربیت بدنی شمالشرق مبنی بر تخلف مسئولان هیئت جودو و استفاده از مواد مخدر در محل هیئت، اواخر هفته گذشته نمایندگان حراست ضمن حضور در محل با عوامل تخلف برخورد کردند. در پی این تخلف، دفتر هیئت پلمپ و سالن شهید موگویی که چند سالی است در اختیار هیئت جودو تهران است نیز به هیئت شطرنج واگذار می شود.

علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو در این مورد به خبرنگار مهر گفت: گزارشی از چگونگی تخلف حاصل شده به فدراسیون نرسیده است ولی به زودی در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.

وی با رد پلمپ دفتر هیئت جودو تهران به مهر گفت: هیئت جودو کار خود را بدون وقفه انجام می دهد و هیچ خللی در کار ایجاد نشده است. بزودی پس از هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان سرپرست جدید را معرفی خواهیم کرد.

اما "آزاد" رئیس اداره ورزش تربیت بدنی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکل به وجود آمده در هیئت جودو گفت: از جزئیات خبر دقیقی ندارم، ولی در هفته جاری سرپرست هیئت را معرفی می کنیم. ضمن اینکه تلاش خواهیم کرد تا انتخابات نیز خیلی زود برگزار شود.

وی در مورد دلیل واگذاری سالن شهید موگویی به هیئت شطرنج نیز گفت: در بین هیئت ها یک رقابت فشرده برای جذب امکانات وجود دارد، بدون شک هیئت ورزشی که قدرتمندتر کار می کند امکانات بیشتری هم جذب می کند. متاسفانه هیئت جودو عملکرد خوبی در یک سال گذشته نداشته است.

آزاد در ادامه افزود: همه ما و به خصوص اهالی جودو باید سعی در بهبود کار و احیاء این رشته داشته باشیم. ما همه کار را انجام نمی دهیم. فدراسیون شخص سرپرست را معرفی می کند و ما هم حکم می‌زنیم. در این جریان تعامل بین فدراسیون و اداره کل ایجاد می شود.

در پی اتفاقات اخیر در هیئت جودو تهران، فدراسیون جودو و تربیت بدنی استان، موسی کریمی از جودوکاران با سابقه استان تهران را برای مسئولیت سرپرستی هیئت جودو انتخاب کرده و به زودی حکم وی صادر خواهد شد.

هیئت جودو تهران بعد از کناره گیری مرادی، چند سالی است که اوضاع بسامانی ندارد و امید می رود تربیت بدنی استان و فدراسیون با دقت نظر بیشتری در این مورد تصمیم گیری کنند.