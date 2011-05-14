حمیدرضا اسماعیل نژاد مربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: میانگین سنی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا کمتر از بیست و چهار سال است، اما این تیم در عین جوانی نفرات با تجربه‌ای چون علی محمدی، گیل‌نیرنگ و داود اخباری را در ترکیب خود دارد.

وی ادامه داد: بیشتر کشتی‌گیران ما برای اولین بار است که در قاره آسیا در رده بزرگسالان به میدان می‌روند. شاید جامعه کشتی همواره به نتیجه فکر کرده است اما کادر فنی تیم ملی فرنگی به پشتوانه‌سازی و آینده فکر می‌کند. تیم جوانی را عازم مسابقات قهرمانی آسیا می‌کنیم اما با این تیم جوان بدنبال قهرمانی هستیم.

اسماعیل‌نژاد تصریح کرد: از دید کادر فنی، کسب نتیجه در المپیک 2012 و قهرمانی جهان مهم‌تر از آسیاست. به آینده نگاه می‌کنیم و نگاه ما مدال طلای المپیک لندن و ثبت این افتخار در کارنامه کشتی فرنگی ایران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که تیمهای دیگر هم با ترکیبی جوان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند که این امر باعث می شود به کسب نتیجه ایده آل امیدوار باشیم.

بیست‌ویکمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از 31 اردیبهشت ماه لغایت اول خردادماه در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.